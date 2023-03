Réalisation de 40 infrastructures hydrauliques dans la commune de Koro : Un gap de plus de 2 milliards F CFA constaté dans l’exécution du projet

Le Programme jeunesse et stabilisation (Projes), financé par le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique et mis en œuvre par la GIZ, qui avait démarré ses travaux depuis septembre 2018 dans les régions de Mopti et Ségou, pour une durée de 36 mois, soulève aujourd’hui de vives polémiques, car les bénéficiaires (le Conseil communal de Koro) dénoncent une magouille dans la réalisation de 40 infrastructures hydrauliques.

Selon nos sources, conçu comme un programme de stabilisation humaine, dans les zones d’intervention soumise à de fortes pressions multidimensionnelles, dont sécuritaire, il avait été convenu de réaliser 40 projets d’infrastructures hydrauliques dans le cercle de Koro. Pour la circonstance, le marché relatif à la réalisation desdits travaux a été scindé en deux lots et attribué à une seule entreprise notamment Ouro Boubou SARL. Ainsi, le marché d’un premier lot de 18 forages pour un montant de 680 277 000 et un autre de 22 forages d’un montant de 715 205 000 F CFA ont été signés entre le Projes et l’entreprise Ouro Boubou Sarl.

Dans le contrat, il était prévu que les travaux des deux marchés démarrent le 15 novembre 2021 pour un délai d’exécution de cinq mois. Toujours, selon nos sources, tout semblait normal jusqu’ici, car les procédures de passation de marché en la matière ont, semble-t-il, été respectées.

A en croire nos indiscrétions, les bénéficiaires ont commencé à comprendre toute la magouille qui entourait ce projet après quelques analyses des documents relatifs aux deux marchés, notamment le coût de réalisation des travaux et les montants prévus pour les suivis-contrôles et ceux prévus pour l’intermédiation sociale.

Sur 332 919 000 de F CFA prévus pour le suivi-contrôle des travaux, le Bureau d’étude commis pour la circonstance n’a perçu que 85 millions de F CFA. Aussi, pour l’accompagnement et l’intermédiation sociale au lieu de 166 459 500 FCFA prévu par le programme, seulement 96 millions apparaissent dans le contrat. Partant de ces premiers constats, les bénéficiaires, à travers les autorités communales de Koro, s’interrogent sur la destination de l’écart entre lesdits montants estimé à plus de 300 millions de nos francs.

Pis, à l’issue d’un deuxième constat cette fois-ci par rapport au montant global prévu par le programme pour la réalisation des 40 ouvrages qui est estimé à 3 828 568 500 F CFA alors que le cumul des montants des deux contrats est de 1 395 482 000 F CFA, soit une différence de 2 433 086 500 F CFA. Donc, cet état de fait laisse apparaitre clairement une véritable magouille dans les procédures de passation de ces marchés. A l’analyse des documents, les autorités communales ont décelé des surfacturations dans l’attribution de ces marchés. Car, selon elles, l’ANICT réalise ces types d’infrastructures à 16 millions de F CFA et les communes les réalisent sur fonds propres entre 9 à 10 millions de nos francs alors que le Projes a prévu entre 60 à 180 millions F CFA pour la réalisation des mêmes types d’infrastructures.

Quant à l’entreprise Ouro Boubou Sarl qui s’est vue attribuer les deux marchés, nos sources déclarent que c’est une société écran de l’ancien Premier ministre Boubou Cissé et gérée par ses proches. A l’issue de tous ces constats, la mairie de Koro entend user de tous les moyens légaux pour faire toute la lumière sur cette affaire. En tout cas, les faits tels que décrits heurtent la sensibilité de tout citoyen soucieux de la bonne gestion des ressources mises à disposition surtout dans un contexte de crise. Ainsi, les plus hautes autorités sont interpellées à se saisir de ce dossier pour le bonheur de la population de Koro. Nous y reviendrons !

Boubacar Païtao

