Désormais détenteurs d’un record mondial Guinness, les parents et les nonuplés maliens, neuf bébés dont quatre garçons et cinq filles d’un an et demi, sont rentrés au pays le mardi 12 décembre dernier, après avoir passé les 19 premiers mois de leur vie au Maroc.

Les parents de ces bébés ont battu le record mondial Guinness du plus grand nombre d’enfants mis au monde en une seule fois. Sur sa page Facebook, la ministre en charge de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, s’est réjouie de ce retour historique. « Alhamdoulillah, les nonuplés sont bien arrivés à Bamako très tôt ce matin. Longue vie à eux !», a-t-elle écrit.

Pour rappel, avant leur naissance en mai 2021, leur mère, Mme Arby Halima Cissé, âgée de 27 ans, s’était envolée vers le Maroc pour recevoir des soins spécialisés. Avant son retour, elle vivait sous surveillance médicale à Casablanca. En effet, ces bébés sont nés par césarienne à 30 semaines, selon les autorités maliennes. « Les filles nommées Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama et Oumou et les garçons, Mohammed VI, Oumar, Elhadji et Bah, pesaient entre 500 g et 1kg à la naissance », avait affirmé le professeur Youssef Alaoui, directeur médical de la clinique où ils sont nés, cité par l’AFP.

À noter qu’à l’occasion de leur premier anniversaire, leur père Abdel Kader Arby avait témoigné que chacun de ces bébés avait une personnalité unique. D’après lui, ils étaient devenus célèbres au Mali et les gens étaient « très désireux de voir les bébés de leurs propres yeux ».

Hadijatou Fily SISSOKO

