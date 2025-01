HCIM : le RMUP se désolidarise de toutes les actions que Madani Cherif Haidara aura à entreprendre comme activité…

C’est le moins que l’on puisse dire que l’étau se resserre sur la légitimité du Président du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) Madani Cherif Haidara car le président de la Conférence Nationale des Oulémas Dr Seydou Madibaba Sylla , a démissionné de son poste le 13 janvier dernier en évoquant comme motif le vide juridique lié à l’expiration du mandat du HCIM. Auparavant le Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix (RMUP) aurait envoyé une lettre au Ministre des Affaires Religieuses, des Cultes et Coutumes à la date du 31 décembre 2024 dont la référence n°006/2024/RMUP avec ampliations: Primature ; Conseil National de Transition ; Conseil Économique et Social ; Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation pour dénoncer la fin du mandat du bureau actuel et faire une proposition de l’organisation du 4eme congrès ordinaire.

Pour les associations musulmanes et mouvements islamiques réunis au sein du Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix (RMUP), à travers leur lettre de dénonciation considère l’expiration du mandat du bureau HCIM (Haut Conseil Islamique du Mali) issu du congrès d’Avril 2019 conformément à l’article 57 de ses statuts, et à des manquements graves dans sa gestion et son incapacité d’organiser le 4º congrès ordinaire.

C’est pourquoi, ils ont décidé de saisir le Ministre et le rappeler du caractère illégal et illégitime de ce bureau à représenter et à parler au nom des musulmans. En ajoutant que le RMUP se désolidarise de toutes les actions que ce bureau aura à entreprendre comme activité au nom du Haut Conseil Islamique du Mali.

Pour pallier à cette situation de stagnation à dessein par certains de ses membres, le RMUP a proposé au Ministre des Affaires Religieuses, des Cultes et Coutumes une commission mixte et indépendante présidée par les anciens membres de LIEMA qui se sont d’ores et déjà portés comme facilitateurs et médiateurs entre les différentes parties pour organiser le 4eme congrès ordinaires du HCIM.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

