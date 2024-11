Mali : le congrès électif du Haut Conseil islamique reporté à une date ultérieure sur fond de tensions

Le 4ème congrès électif du Haut Conseil Islamique du Mali à nouveau reporté à une date ultérieure. Ce conseil créé pour servir d’intermédiaire entre l’Etat et la communauté musulmane devrait tenir ce week-end son congrès pour élire le nouveau président.

Hélas, ce congrès ne pourra plus débuter ce samedi à Bamako à cause des dissensions entre les différents candidats à savoir : le sortant Chérif Ousmane Madani Haïdara et Cheick Soufi Bilal Diallo. Les différentes sources concordantes rapprochées peinent à donner les raisons qui ont motivées ce énième report. Mais, certaines indiscrétions nous rapportent que les raisons financières seraient à l’origine du report de ce quatrième congrès qui élira la nouvelle équipe dirigeante du Haut Conseil Islamique du Mali. « Il n’y a pas d’argent dans la caisse », lance une source proche du candidat du Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix (RMUP), Cheick Soufi Bilaly Diallo.

Il exige au préalable la lumière sur la gestion financière et matérielle avant l’organisation du congrès. Pour lui, une transparence financière sur les comptes du bureau sortant est une condition sine qua non pour la bonne organisation du congrès. Il assène les coups contre le Cherif Ousmane Madani Haidara, candidat favori à ce poste en arguant qu’il lui a adressé plusieurs correspondances en ce sens. Lors de la conférence de clôture du Maouloud, le président du HCIM, Chérif Ousmane Madani Haïdara avait évoqué les difficultés financières auxquelles le conseil est confronté. Outre les difficultés financières, le HCIM est secoué par les tensions.

Le candidat du RMUP à l’origine des contestations dénonce un certain manquement lié à l’organisation du congrès du HCIM. Il demande l’abrogation de la décision de nomination des membres de la commission d’organisation du congrès di Haut conseil islamique du Mali (HCIM) qu’il juge proche à l’actuel président sortant Chérif Ousmane Madani Haïdara, candidat à sa propre succession. « Nous demandons au Président du HCIM la dissolution urgente et la reconstitution d’une nouvelle commission crédible avec la participation effective des membres du rassemblement des musulmans pour I‘union et la paix », avait insisté le RAMUP dans un communiqué publié en octobre dernier.

Le camp du Chérif Ousmane Madani Haïdara parle d’une fuite en avant du candidat du RMUP. « Haidara a déjà donné des réponses à toutes ces préoccupations », nous confie une source qui revient sur les propos du Président sortant lors de sa conférence de fin du Maouloud 2024. Devant la presse, le Chérif de Banconi avait déclaré que le Haut conseil islamique ne possède pas de ressources financières suffisantes capables de le permettre de fonctionner normalement. Il avait même déclaré que ses proches ressources financières ont été investies dans les missions du HCIM sans qu’il puisse être remboursé. Il avait défié quiconque de prouver le contraire de ce qu’il dit et d’apporter la preuve que son bureau a fait une gestion opaque de l’argent du HCIM.

Les différents prétendants autoproclamés au poste de la présidence du HCIM sont : l’imam de la mosquée Sankoré de Tombouctou, un candidat issu de la communauté sunnite, Cheick Soufi Bilal Diallo, le Grand Guide Spirituel de la Communauté des Soufis du Mali et Cherif Ousmane Madani Haïdara, de la Coordination des leaders musulmans du Mali. Pour l’instant, le Ministère des affaires religieuses et des cultes joue à l’apaisement et à l’arbitrage entre les différentes tendances. Le gouvernement veut éviter une autre crise au sein de la communauté musulmane en plus de la crise lié à l’insécurité et politico-institutionnelle.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

