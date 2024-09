En fin de mandat à la tête du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM), le grand prêcheur Chérif Ousmane Madane HAIDARA dont le bilan est décrié par des associations et mouvements islamiques réunis au sein d’un regroupement dénommé Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix (RMUP) et que durant ses 5 ans , il y’a eu dégradation des liens historiques de solidarité et d’amitié qui existent entre les appartenances religieuses (musulmanes), fulminent ‘ils que les multiples absences enregistrées du Président sortant aux différentes réunions ordinaires du Haut Conseil Islamique du Mali; ses divers propos controversés lors des actes de profanation des symboles de l’islam; sa méconnaissance et le mépris des textes du Haut Conseil Islamique du Mali ayant conduit l’organisation faitière des musulmans à poser des actes de division et d’installation d’une oligarchie déguisée.

D’ores et déjà le Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix a déjà sollicité et prêt à soutenir son candidat pour la présidence du Haut Conseil Islamique qui n’est autre que le bon teint , le Grand guide spirituel Cheick Soufi Bilal de la Communauté des Soufies du Mali.

Les raisons évoquées par le Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix sur le choix du Cheick Soufi Bilal Diallo sont ses expériences aux différents mandats du Haut Conseil Islamique du Mali notamment : Président de la commission de contrôle de la commune IV et du District de Bamako; 3ème vice-président du Haut Conseil Islamique du Mali dans le bureau de l’Imam Mahamoud DICKO; Président de la commission Nationale du Contrôle de 2019 à 2024. De son intégrité à défendre l’islam aux grands évènements marquant les atteintes à l’islam; sa capacité à travailler et à rassembler toute la communauté musulmane sans distinction aucune.

Nous apprenons auprès des proches de Cheick Soufi Bilal Diallo que le chef religieux de la confrérie soufis d’obédience Tijane a appelé la Hammawiyya , Chef des hamallistes, Mohamed Ould Checkne, dit « Bouye » soutient la candidature de Soufi Bilal Diallo. Nous pourrions dire que le guide spirituel de la communauté des soufis vient de se réconforter avec ce soutien de taille qui pourrait lui être très favorable.

A ce qu’il faut savoir de l’homme quand nous l’avons approché et lire ses multiples publications sur l’islam et le soufisme, on s’en rend compte qu’il est Ambassadeur de paix à l’ONU à travers la Fédération Internationale pour la Paix (FPU). Il est grand maître spirituel, pédagogue averti, formateur, leaders de conscience dont le monde scientifique ou moderne. Un savant multidimensionnel et de grande culture. Il s’investit aussi dans les œuvres sociales et humanitaires et a fait de la culture de l’unité et de la cohésion entre les différentes tendances religieuses, son cheval de bataille. Voici autant de mérites et d’atouts qui pourront lui faire plébisciter par ces frères et sœurs pour présider le Haut Conseil Islamique du Mali lors du prochain congrès prévu le 6 octobre 2024 avec plusieurs soutiens de taille. Et pour certains observateurs, il est l’un des grands guides spirituels au Mali qui ne fait pas de la politique et affiché son soutien à des candidats aux différentes élections présidentielles, il est reste toujours discrets et courtois envers ses proches. Et que c’est le meilleur choix que le Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix a fait donc qui de mieux que le Grand guide spirituel Cheick Soufi Bilal Diallo!

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net02

