Jeudi 1er juin 2023, le président de l’AIGE a donné des réponses satisfaisantes et aux acteurs de la société civile et aux leaders des partis politiques

Sur le terrain a-t-il martelé, le processus d’installation des membres de l’AIGE se poursuit normalement. La formation des personnes ressources de l’AIGE aussi se poursuit à la grande satisfaction et des membres de l’AIGE et des autorités. Pour plus de transparence Me Moustapha Cisse a pris la décision d’utiliser des nouveaux modèles de procès verbaux. Un procès verbal calqué sur le référendum. Il a donné des détails précis sur les modalités de distribution des cartes d’électeur. Avant de souligner que les distances ne seront pas des obstacles pour la distribution de cartes d’électeur. Pour les identifications, il suffit qu’un électeur présente un document et il verra son bureau de vote. Les coordinateurs doivent former les différentes commissions qui disposeront d’agents pour accéder aux électeurs. Le déploiement du matériel est assuré par le département de l’administration. Les gens qui sont loin de la source ne peuvent savoir comment les cartes sont distribuées. Pour ce qui est des observateurs, ils seront munis de documents appropriés. La passation des marchés pour l’équipement des différentes coordinations de l’AIGE se fera dans la transparence a rassuré le président Moustapha Cisse. Selon l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Mali, le référendum se fera sur la base de l’ancien découpage administratif. En faisant les élections avec le nouveau découpage électoral, le coup sera très élevé car on se retrouvera à plus de 800 communes a fait savoir le patron de l’AIGE. Et, l’ancien président de la CENI de rassurer davantage : le fichier électoral actuel est conforme à l’ancien découpage administratif. Nous avons un fichier 2022, très fiable a assuré le président de l’AIGE. Répondant à une question sur la tenue du référendum le Mali a une expérience avérée en matière d’organisation des élections et cela depuis 30 ans a-t-il renchérit. Les cartes d’électeur seront disponibles dés lundi. Le vote des militaires se fait conformément à la situation sécuritaire. Il n’ya pas deux fichiers, il n’y qu’un seul fichier pour l’ensemble des citoyens. L’AIGE va poursuivre sa mission régalienne pour permettre des élections crédibles et transparentes. La bonne nouvelle ce que les hommes et les femmes divisés en trois groupes ont travaillé 24 heures sur 24. Et en moins de 10 jours 9 millions de cartes d’électeur ont été confectionnées.

Selon, Aboubacar Sidiki Fomba du Corema on doit doter l’AIGE de toutes ses prérogatives pour qu’elle mène à bien sa mission. Il a rappelé que l’AIGE est une exigence du peuple malien pour des élections crédibles. Pour le vice président de l’URD Beffon Cisse, la CENI version Tapo autrement dit la CENI de 1997 a abouti à la naissance du Collectif des partis politiques de l’opposition (COPPO). Dans un passé récent des cartes d’électeur ont été retrouvés dans des mosquées a souligné l’ancien comptable de la dernière CENI et on connait la suite. Pour éviter un tel scenario le président de l’AIGE a fait savoir que des dispositions ont été prises. L’honorable Diane Sy qui a salué les performances de l’AIGE a regretté l’absence d’une bonne partie de la classe politique. L’AIGE a la casque de dénoncer toutes les décisions antinomiques à l’organisation des élections a prévenu le président de l’AIGE.

Badou S. Koba

