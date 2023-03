Respect des décisions de justice : Le ministre Kassougué interpelé à Kouralé

L’Association des ressortissants du village de Kouralé dans le cercle de Baraoueli appelle au respect des décisions de justice rendues sur l’affaire de la création de coopérative qui oppose une partie du village à Adama Coulibaly. Elle fait part de son indignation suite à une lettre adressée au ministre de la Justice par le sieur Coulibaly sur le juge de Baraoueli. C’était le 5 décembre dernier au cours d’une conférence de presse.

Dans son propos liminaire, le Président de l’Association des ressortissants de Kouralé a fait la genèse du bras de fer qui empoisonne la vie dans ce village depuis la fin de l’élection présidentielle de 2018 au cours de laquelle le consigne de vote du chef de village en faveur du candidat de l’Urd n’a pas été du goût du sieur Adama Coulibaly. « Depuis ce jour, Adama fait de notre vie au village un enfer. Il est à la source de tout le conflit au village. Il a été chef de cabinet, il veut tout nous imposer, il est devenu un farouche opposant à toutes les décisions. La preuve, lors de l’hivernage, on a décidé d’un accord commun de déplacer entièrement le village et d’aller sur un autre site. Adama a influencé ses proches de ne pas déménager sur le nouveau site. Comme c’était leur choix, nous l’avons respecté. Et c’est comme si le village est désormais divisé en deux. La majorité étant allée sur le site, la population a ainsi décidé de construire un nouveau magasin pour stocker les biens du village.

A notre grande surprise, Adama nous fait part de son désaccord et dit que son camp ne reconnaît plus la Coopérative de coton du Village. Pour éviter les conflits, le village a créé une autre coopérative avec tous les documents normatifs. C’est cette coopérative qu’Adama Coulibaly a attaqué en justice agissant au nom de ses parents. Le juge du Baraoueli, M. Dramé a donné le verdict et notifié la reconnaissance légale de la coopérative du village», a-t-il détaillé.

Le secrétaire général de l’Association des ressortissants du village de Kouralé, Bakary Diarra dit Badja, rappelle que le sieur Adama Coulibaly a adressé, le 28 février dernier, une lettre au ministre de la Justice pour dénoncer un «soi-disant mauvais comportement du juge de Baraouéli». Selon son secrétaire général, l’Association a fait part de sa surprise et son indignation face à cette lettre. « L’association tient à informer monsieur le ministre de la Justice et l’opinion nationale que cette lettre ne l’engage aucunement. Par conséquent, l’association des ressortissants de Kouralé affirme que Adama Coulibaly est le seul et unique responsable de cette lettre et se désolidarise de ses propos », a-t-il souligné.

Bakary Diarra dit Badja a expliqué que c’est le sieur « Adama Coulibaly qui a assigné au nom de ses parents une partie du village devant le tribunal au moment où des bonnes volontés plaidaient pour un règlement à l’amiable ». « Le tribunal a rendu sa décision qui n’a pas été de son goût. En portant l’affaire devant la justice, Adama Coulibaly a affirmé faire confiance en la justice malienne. Nous aussi, faisons confiance en notre justice, voila pourquoi nous avons répondu à toutes les convocations du juge ».

A ses dires, « les ressortissants du village de Kouralé ont confiance en la justice malienne et attirent l’attention des autorités notamment, le ministre de la Justice à travers le juge de Barouéli pour qu’elles veillent au respect des décisions de justice rendues».

Bintou Diarra

