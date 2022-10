L’hôtel Hanadi de Bamako a servi de cadre le lundi 17 octobre 2022 à l’atelier portant sur la validation et dissémination de l’étude sur les droits économiques, sociaux et culturels des travailleuses domestiques en Afrique francophone : cas du Mali.

Co-organisé par le Centre de Recherche et d’Action sur les Droits, Economiques sociaux et culturels (CRADESC) en collaboration avec l’ Association de Défense des Droits des Aides –ménagères et Domestiques (ADDAD Mali), la rencontre a réuni différents acteurs impliqués dans la défense des droits humains.

Selon l’OIT, au moins 75,6 millions de personnes dans le monde exerçaient le travail domestique en 2021, et 9,6 millions de travailleuses domestiques sont en Afrique dont 6,6millions (soit 69%) sont des femmes. Il s’agit donc d’un secteur à dominance féminine et de filles issues en grande partie de groupes défavorisés.

Sous nos cieux, les aides domestiques majoritairement des filles et femmes, évoluent dans ce secteur informel propice aux violations de leurs droits. Nonobstant les efforts des organisations et des associations pour la protection et la défense des droits humains, la situation des aides domestiques reste préoccupante. En effet, contraintes à l’exode rurale en quête d’un meilleur devenir la plupart d’entre elles sont très souvent confrontées au pire traitement sur leur lieu de travail (faible énumération, longue journée de travail, non payement des salaires, violence physique, violence verbale, abus, injustice, emprisonnement arbitraire etc.). Toute chose qui justifie la pertinence de cette étude menée par le Centre de Recherche et d’Action sur les Droits, Economique sociaux et culturels (CRADESC) dans le cadre de son projet régional pour la protection des droits des travailleuses domestiques en Afrique de l’ouest. Ladite étude vise à mesurer l’ampleur de ces violations afin de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des travailleuses domestiques à travers une documentation de réalisation de leurs droits socio-économiques et culturels ; D’autre part, elle procède à l’évaluation de l’efficacité des appuis dont elles bénéficient ceci en vue de mieux informer le plaidoyer visant à leur protection et leur émancipation économique. Et le rapport produit à la suite de cette étude contient le cadre juridique régissant le travail domestique et il évalue également le niveau d’application effective de ces règles en fonction de la situation des travailleuses domestiques. La présente rencontre visant l’évaluation, la validation et dissémination de l’étude a enregistré la présence du coordinateur des chefs de quartier de la Commune 6 , El Hadji Seydou Sangaré, la présidente de l’ADDAD-Mali, Diallo Sitan Fofana, le représentant de Educo, Moussa Coulibaly, la représentante du CRADESC, Dr Fadima Inna Diallo ainsi que le représentant de la direction régionale de la femme et de l’enfant, Abdoulaye Sanogo Et elle a été opportune pour eux d’inciter sur l’important rôle des travailleuses domestiques dans le maintien de l’équilibre de nos ménages au quotidien d’où l’obligation pour leurs employeurs de les accorder un bon traitement en respectant pleinement leurs droits.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

