Pour la neuvième année consécutive, le Groupe Ecobank, par le biais de sa Fondation, a organisé, le vendredi 25 novembre 2022, la « Journée Ecobank ». Ladite journée ayant pour thème « l’inclusion financière » s’est tenue au siège d’Ecobank Mali sis à Bamako. Au cours de cette journée, Ecobank Mali a décidé d’offrir une formation en savonnerie à 90 femmes de l’Association « Femme-Action Et Développement » de Missabougou pour une valeur de 2 millions de FCFA. C’était en présence de la représentante du directeur général de Ecobank Mali, Mme Thera Fatoumata Touré, des autres responsables de la banque et des bénéficiaires.

Selon les responsables de la Banque, l’objectif de cette journée est de promouvoir l’autonomisation économique des femmes à travers la promotion de l’inclusion financière. Ainsi, dans le cadre de la journée, Ecobank Mali a décidé de soutenir l’Association « Femme-Action Et Développement » de Missabougou qui a pour but de renforcer les capacités des femmes pour lutter contre la dépendance, la pauvreté et l’exclusion. Dans cet ordre d’idées, Ecobank Mali a décidé d’offrir une formation en savonnerie dont bénéficieront 90 femmes de cette association pour une valeur totale de deux millions de francs CFA comprenant une formation pratique au métier de la savonnerie ; un don de kits complets pour le démarrage de leurs activités ; l’ouverture de comptes mobiles gratuits et pratiques avec un dépôt minimum afin de les encourager à épargner leurs revenus.

Dans ses mots de bienvenue, le directeur de la banque des particuliers d’Ecobank Mali, Alassane AW, a mis l’accent sur la thématique de la journée qui est « l’inclusion financière ». Selon lui, l’inclusion financière signifie que les particuliers et les entreprises ont accès à des produits et services financiers utiles et abordables qui répondent à leurs besoins – transactions, paiements, épargnes, crédits et assurances – fournis de manière responsable et durable. Pour lui, c’est un facteur clé pour réduire la pauvreté et stimuler la prospérité.

A sa suite, le chef de division distribution d’Ecobank Mali, Mohamed Seyba Lamine Diakité, a expliqué les fonctionnalités des produits disponibles à leur banque comme « point express » qui facilite les transferts, transactions à moindre coût. Il a invité les uns et les autres à ouvrir leur compte bancaire à Ecobank Mali.

Pour sa part, la représentante du directeur général de Ecobank Mali, Mme Thera Fatoumata Touré, a fait savoir que le thème de cette journée est d’une importance particulière pour Ecobank, car il s’inscrit à la fois dans sa vision et son pilier stratégique. En effet, la vision de la Fondation est d’améliorer la qualité de vie des personnes et de favoriser l’écosystème financier à travers l’Afrique. Par conséquent, dit-elle, la Journée Ecobank de cette année représente une excellente occasion de mener des discussions sur l’inclusion financière, sa signification, la situation actuelle, ainsi que les défis et les obstacles auxquels les femmes, les jeunes et les communautés marginalisées sont confrontés et les préjugés qu’ils pourraient subir. Selon elle, l’inclusion financière est la raison d’être d’une banque. Elle s’est réjouie du fait que les femmes qui contribuent énormément à l’économie malienne soient les bénéficiaires de la journée Ecobank. Après les différentes allocutions, la représentante du directeur général de Ecobank Mali, Mme Thera Fatoumata Touré, a procédé à la remise symbolique du chèque géant de 2 millions de FCFA à la présidente de l’Association « Femme-Action Et Développement » de Missabougou, Mme Keïta Kadiatou Keïta, qui a exprimé toute sa satisfaction par rapport à cette donation faite par Ecobank-Mali.

Aguibou Sogodogo

