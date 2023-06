Vendredi, en fin d’après-midi, la Salle de Presse du CICB a servi de cadre pour la proclamation des résultats provisoires du referendum constitutionnel du 18 juin 2023.Cette cérémonie a été présidée par le Président de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections(AIGE), Me Moustapha Cissé. Il ressort des résultats communiqués la victoire du OUI de 97% avec un taux de participation de 39,40%.

Devant un parterre des journalistes maliens et étrangers, des membres de l’AIGE, des représentants des Partis politiques, le Président de l’AIGE a proclamé les résultats provisoires du scrutin global (englobant le vote par anticipation du 11 juin des membres des Forces de Défense et de Sécurité et le scrutin du 18 juin) comme suit :Nombre total d’électeurs inscrits : 8.463.084 ; Votants : 3.334.531 ; Bulletins nuls : 27.129 ; Nombre total de suffrage exprimé : 3.307.402. Avec un taux de participation d’au moins de 39,40 %, selon les résultats provisoires le Oui l’emporte avec 97% et le taux du NON a été de 3%.

Les éclaircissements du Président de l’AIGE

Pour le Président de l’AIGE, Me Moustapha Cissé, cette proclamation des résultats provisoires du referendum constitutionnel a eu lieu conformément aux articles 150 et 151 de la Loi électorale. Selon lui, l’Article 150 dispose que dans le District et dans chaque Cercle, Ambassade ou Consulat, une Commission de centralisation créée par décision du Coordinateur de l’AIGE, siégeant à la Coordination de l’AIGE, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux, les résultats du scrutin. Et de poursuivre que cette commission présidée par le Coordinateur de l’AIGE dans le District, dans le Cercle, dans l’Ambassade ou le Consulat comprend les représentants de l’AIGE, 6 représentants des partis politiques. Et aux termes de l’article 151, il déclare que cet article ordonne que le Président de l’AIGE mette en place une commission nationale de centralisation comprenant les représentants de l’AIGE et 12 représentants des Partis politiques. Et de ce fait, il a indiqué que cette commission transmet sans délai au Président de l’AIGE le procès-verbal récapitulatif des résultats du scrutin signé par les membres de la Commission. « Je dois souligner au passage que le scrutin référendaire s’est tenu sur l’ensemble du territoire national, excepté quelques bureaux de vote, et dans toutes les missions diplomatiques et consulaires du Mali », a précisé le Président de l’AIGE.

Pour démontrer la clarté et la transparence dans leur travail, le Président de l’AIGE a étayé le processus de centralisation qui s’est déroulé dès lors que la Commission nationale de centralisation a reçu à travers une Plateforme les résultats saisis électroniquement et validés par les Commissions locales de centralisation du District, des Cercles, Ambassades et Consulats. Et de poursuivre que dans un second temps, la Commission nationale de centralisation a réceptionné les procès-verbaux transmis sous enveloppe scellée et cachetée. « On précisera à ce niveau qu’avant leur validation, les résultats transmis électroniquement sur la plateforme ont été confrontés avec les résultats issus des procès-verbaux », a ajouté Me Moustapha Cissé. A cet effet, il a fait un bref rappel sur le processus et la méthodologie de travail de la Commission Nationale de centralisation. Puisque selon lui, tout au long de la préparation de ce scrutin référendaire et de son déroulement, le seul objectif visé par l’AIGE et les cadres qui l’animent, a toujours été d’offrir au peuple malien des élections libres, transparentes et apaisées. Et de rappeler que ces résultats provisoires qui sont proclamés seront immédiatement transmis à la Cour Constitutionnelle qui est seule compétente pour proclamer les résultats définitifs du scrutin référendaire du 18 juin 2023, après toutes les vérifications et rectifications nécessaires.

