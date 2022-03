A la faveur de la célébration de la journée internationale des femmes, la Fédération nationale des Jeunes filles et femmes pour leur autonomisation (Fenajfa) a organisé un panel des OSC pour échanger avec les représentants du Bureau du Vérificateur général et celui de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite pour une meilleure compréhension de leur mission. La rencontre a eu lieu mercredi dernier au Musée national.

L’objectif du Panel était de concevoir « rôle et place des jeunes filles dans la refondation du Mali », thème national de 8 mars 2022. Avec à sa tête la présidente Aramata Diakité, la Fenajfa ambitionne de faire progresser l’influence durable des filles et des jeunes femmes dans la lutte contre les pratiques corruptives et discriminatoires qui affectent la jeunesse et plus particulièrement les jeunes filles et les femmes. C’est dans cette optique qu’en collaboration avec son partenaire de mise en œuvre à travers le projet à la lutte contre la corruption pour et par l’égalité du genre ‘’LUCEG’’, la Fenajfa a initié ce projet qui s’inscrit dans la dynamique de la grande sensibilisation publique, d’information de la population à travers des débats, émission radio, émission web TV, diffusion de vidéo de sensibilisation et ce panel.

A rappeler que la Journée internationale des Femmes, également appelée Journée internationale des Droits des Femmes, est célébrée le 8 mars de chaque année qui met en avant la lutte pour les droits des femmes notamment pour la réduction des inégalités. Elle donne l’opportunité de faire le plaidoyer, de sensibiliser l’opinion nationale et internationale sur la condition de la femme et aussi d’établir un bilan sur les progrès réalisés en termes d’égalité Homme/Femme dans tous les domaines prioritaires du développement économique, politique, social et culturel. Cependant, compte tenu de la situation sécuritaire préoccupante du pays et étant dans le processus de refondation du Mali Koura (Mali nouveau), le thème national : tenu cette année est « rôle et place de la femme dans la refondation du Mali ».

Ibrahima Ndiaye

