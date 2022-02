Rotary International a 117 ans d’existence. C’est un 23 février 1905, qu’un avocat de Chicago, du nom de Paul Harris qui était un visionnaire, a décidé de rassembler des hommes d’affaires d’horizons divers autour d’une mission : échanger des idées et créer des amitiés sincères et durables. Pour les festivités de cet anniversaire de Rotary International, les responsables de Rotary Clubs du Mali ont organisé un point de presse pour annoncer les différentes activités prévues à cette occasion.

Le Rotary consiste à encourager et à cultiver l’idéal de servir, considéré comme base de toute entreprise par le développement des relations personnelles d’amitié entre ses membres, pour leur fournir l’occasion de servir l’intérêt général; l’observation des règles de haute probité et de délicatesse dans l’exercice de toute profession, la reconnaissance de la dignité de toute occupation utile, l’effort pour honorer et servir la société ; élever le niveau de toute profession de manière à mieux servir; l’application de l’idéal de servir par tout rotarien dans sa vie personnelle, professionnelle et sociale et la compréhension mutuelle internationale, la bonne volonté et l’amour de la paix, en créant et entretenant à travers le monde des relations cordiales entre les représentants des diverses professions unies dans l’idéal de servir.

Les rotariens sont des femmes et des hommes de tous pays, de toutes races, de toutes cultures et religions dont chacun dispose d’une véritable responsabilité et représente au mieux sa profession. Chaque rotarien fait le choix de respecter les valeurs morales fondamentales, en étant toujours disponible au service des autres, s’emploie à mettre en œuvre les moyens de répondre aux besoins de son environnement, entend promouvoir et défendre les 4 idées de liberté, de vérité, de loyauté et de favoriser les contacts et explique l’éthique du mouvement auquel il appartient. Le Rotary mobilise les efforts de près de 46.000 clubs, regroupés dans plus de 500 districts, répartis dans environ 153 pays du monde et réunissant plus d’un million deux cent mille rotariens.

Au Mali, le premier Rotary Clubs a été créé le 11 juin 1961, par 25 membres dont 9 maliens (Makouba Diabaté, Alassane Kanté, Lamine Keita, Tidiane Keita, El Hadj Oumar Ly, Mamadou M’Bow, Mamadou Niambélé , Sala Niaré et Dossolo Traoré), avec comme Président Fondateur M. Felix Samane, explique le doyen rotarien Daouda Sacko. A la date d’aujourd’hui, on dénombre au Mali 250 rotariens répartis entre 13 clubs.

Selon Dr Traoré, à ce jour, un peu plus de 18 milliards de dollars ont été investis par les partenaires, dont les plus importants sont le Rotary international, la Fondation Bill et Melinda Gates et les gouvernements du monde entier. Au Mali, de 2015 à 2020, le Rotary a financé les activités de lutte contre la poliomyélite à hauteur de 3.619. 216. 200 Fcfa, à travers l’OMS et l’UNICEF. Selon lui, les montants cités ne représentent que les actions financées directement au Mali, par la Fondation du Rotary international au service des communautés. Le service est l’une des valeurs du Rotary qui en compte 4 autres que sont la camaraderie, l’intégrité, la diversité et le leadership.

Par rapport aux activités de commémoration des 117 ans d’existence de Rotary International, le dimanche 20 février dernier à Sangarébougou, une collecte de sang a été organisée pour alimenter la banque de sang, car pour les Rotariens, il s’agissait de soulager les autres en donnant leur sang. Au cours du week-end, de ce samedi 26 février, le Rotary Clubs Mali organisera une marche sportive de la paix, en allant du monument Kwame Nkrumah au monument N’Ko. Ils seront tous vêtus en couleur de la paix qui est la couleur blanche. Cette marche sportive de la paix consiste à être aux côtés des autorités de la transition pour la recherche d’une paix durable. Pour cela, ils invitent tous les maliens à assister à cette marche et commémorer Rotary International pour ses engagements humanitaires auprès des populations du monde.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

