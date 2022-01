Salif Keïta : ” Je souhaite que nos autorités gardent comme priorité la souveraineté de notre pays”.

Face aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali appuyées par les Nations Unies et la France puissance coloniale de ce pays, les Maliens ont pris d’assaut les rues de Bamako la capitale et autres villes du pays ce Vendredi 14 Janvier 2022, pour apporter leur soutien à la junte militaire au pouvoir et se dresser contre les sanctions de l’organisation sous-régionale.

Cette marche organisée par l’ensemble des forces vives du Mali a vu la participation de Salif Keïta, l’une des grandes voix de ce pays.

Il n’a pas manqué de lancer un appel Patriotique à l’endroit des Maliens.

“Le Mali dans nos coeurs, dans nos actes et dans nos prières. Nous faisons face à des sanctions prises par les Présidents des Nations sœurs de la Cedeao et de l’Uemoa parce nous avons décidé de prendre notre destin en main, parce que nous avons décidé de choisir des voies de partenariat gagnant gagnant”, a-t-il déclaré lors de la marche du peuple

“La voie de la diplomatie n’est pas à ignorer totalement mais je souhaite que nos autorités gardent comme priorité la souveraineté de notre pays, la sécurité et le mieux-être du peuple. Nous vivrons des moments difficiles. Mais nous les vivrons ensemble et ferons face ensemble. Restons unis comme un seul homme. Soutenons les autorités de la transition. Nous sommes les descendants de Soundjata Kéïta, de Babemba Traoré et de bien d’autres hommes dignes. Faisons leur honneur”, a exhorté l’artiste devant le peuple réuni.

Notons que les forces russes en partenariat avec les forces Maliennes sont sur le théâtre des opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel.

Par L’éléphant (via Opera News ) – 15 Janvier 2022

