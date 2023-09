Santé mentale : L’USAID appuie l’élaboration de la Politique et du Plan stratégique national

Au Mali, on estime à moins d’un médecin psychiatre pour 800 000 habitants, avec des soins en santé mentale essentiellement concentrés à Bamako. C’est fort de ce constat et au regard des conséquences de la crise multidimensionnelle au Mali et de la pandémie au Covid-19 que l’USAID Mali s’est engagée aux côtés du ministère de la Santé et du Développement social dans l’élaboration de la Politique et du Plan stratégique national en Santé mentale et soutien psychosocial.

«L’engagement du gouvernement des États-Unis en faveur de la santé et du bien-être de tous les Maliens reste plus solide que jamais…Le gouvernement américain restera à vos côtés, comme nous le faisons depuis plus de soixante ans, pour aider les communautés maliennes à avoir accès aux soins mentaux et psychologiques qui sont si critiques et importants», a rappelé dans son allocution, Richard Kimball, Directeur adjoint de l’USAID Mali. Il faut rappeler que l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a investi plus de 1,5 milliards de francs CFA dans la santé mentale et l’appui psychosocial au Mali les deux dernières années. Mieux, de mai 2022 à juillet 2023, 74 700 personnes ont ainsi bénéficié d’un soutien en santé mentale et psychosociale.

A noter également que l’USAID Mali a un nouveau Directeur en la personne de M. Oghale Oddo. Avant cette nomination, il était Directeur adjoint de la Mission de l’USAID à Haïti. Par ailleurs, Oddo a occupé le poste d’Administrateur principal et ensuite de Directeur adjoint par intérim au Consulat des États-Unis à Karachi (Pakistan). Il a été Chargé de programmes au Yémen et en Afghanistan ; responsable au service Politique, Planification et Apprentissage à Washington, au Malawi et en Irak. Il a effectué des missions au Libéria dans le cadre de la réponse à l’épidémie d’Ebola et au Salvador au compte de Alliance for Prosperity. Tout comme M. Oddo a occupé le poste de Représentant de l’USAID dans la province de Wasit, en Irak.

