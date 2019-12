Sécurité sociale : La réalisation des activités en 2018 a permis à la CANAM d’obtenir des résultats satisfaisants

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) a organisé, au siège du patronat malien du 21 au 22 novembre 2019, la 19ème session de son conseil d’administration. La cérémonie d’ouverture de ces travaux a été présidée par Moussa Halassane Diallo, PCA de la Canam. C’était en présence du tout nouveau Directeur Général, Mahamane Baby ainsi que des administrateurs.

Pendant ces deux jours consacrés à cette session, plusieurs documents ont été soumis à l’approbation des administrateurs, il s’agit entre autres du procès-verbal de la 18ème session ordinaire ; l’état de mise en œuvre des recommandations de la session ordinaire précédente ; l’examen et l’adoption du rapport d’activités 2018 et de l’état d’exécution du budget au 31 décembre 2018; l’examen et l’adoption du rapport d’activités 2019 et de l’état d’exécution du budget au 30 septembre 2019; l’examen et l’adoption des états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2018; l’examen et l’adoption du rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2018; l’examen et l’adoption du compte de gestion de l’exercice 2018. Dans son intervention, le Président du conseil d’administration, Moussa Halassane Diallo, a d’abord félicité Mahamane Baby pour sa nomination au poste du Directeur général de la Canam. Aussi, il lui a fait savoir que tous les Administrateurs présents se réjouissent de cette nomination. Il a rassuré ce dernier de la disponibilité des membres du Conseil d’Administration ainsi que sa modeste personne à travailler en parfaite harmonie avec vous afin de relever les défis majeurs auxquels la CANAM est confrontée surtout avec l’avènement du régime de l’assurance maladie universelle (RAMU). Parlant toujours de la structure, il dira que la réalisation des activités en 2018 a permis à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, d’obtenir des résultats très satisfaisants et encourageants par domaine d’interventions, parmi lesquels nous pouvons citer :l’augmentation de la couverture des personnes assujetties portant le nombre de personnes enrôlées et immatriculées à 1 430 099 ; l’amélioration de l’accessibilité aux soins de santé de qualité par la signature de 97 conventions avec les prestataires des secteurs public et privé portant le nombre total des structures conventionnées à 1858 ; la production et la distribution de 261 493 cartes d’assurés et récépissés au profit des assurés sociaux et leurs ayants droit etc. Par rapport à l’état d’exécution du budget au 31 décembre 2018. Le PCA, a souligné que le montant des recettes mobilisées, toutes sources confondues, s’élève à 56 578 299 451 FCFA sur une prévision de 57 011 500 000 FCFA, soit un taux de réalisation d’environ 99%. Tout en ajoutant que le montant des cotisations encaissées à cette même période par la CANAM, se chiffre à 54 737 417 903 FCFA sur une prévision de 55 000 000 000 FCFA, soit un taux de réalisation d’environ 99%. Par ailleurs, il déclaré que sur la même période, les dépenses ont été liquidées à hauteur de 56 251 965 460 FCFA sur un montant prévisionnel de 57 011 500 000 FCFA, soit un taux d’exécution d’environ 99%. « Ces dépenses comprennent les dépenses techniques, d’investissement, d’équipement et de fonctionnement », a précisé Moussa Halassane Diallo. Apres ces précisions, il est revenu sur l’exécution du budget au 30 septembre 2019, en disant que le montant des recettes mobilisées, s’élève à 37 076 440 876 FCFA sur un montant prévisionnel annuel qui se chiffre à 61 239 000 000 FCFA, soit un taux de réalisation d’environ 61%. Aussi, qu’à cette même période les cotisations AMO reversées par les Organismes Gestionnaires Délégués pour le compte de la CANAM, ont atteint les 35 410 617 187 FCFA soit un taux de réalisation d’environ 60% par rapport aux prévisions de 59 095 000 000 FCFA.

Ousmane Baba Dramé

