La 2ème édition du Salon international de l’Artisanat du Mali (SIAMA)-2019 offrira l’occasion aux participants d’impulser la créativité et l’innovation chez les jeunes artisans et servira à encourager la consommation locale des produits artisanaux. Au total, 150.000 visiteurs sont attendus du 07 au 21 Novembre à ce Salon.

Organisé par l’Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali (APCMM) en partenariat avec les organisations professionnelles d’artisans et du département de l’Artisanat et du Tourisme, le SIAMA 2019 compte 9 Pavillons, 500 Stands climatisés, 84 stands bâtis et plus de 222 stands aménagés.

Le salon, placé sous le thème central: « Accès des Artisans aux Marchés Publics, facteur de développement du Secteur de l’Artisanat et de réduction de la pauvreté », a été inauguré par le Président de la République, SEM Ibrahim Boubacar Keita, le jeudi 07 novembre 2019 au Parc des Expositions de Bamako. Qui s’est saisi de l’occasion pour défendre ‘’l’innovation et la recherche dans ce secteur d’activités’’.

D’entrée de jeu, M. Mamadou Minkoro Traoré, président de L’APCMM et organisateur dudit Salon, n’a pas manqué d’ n’a pas manqué d’adresser au Président IBK et à son Gouvernement, les remerciements de toutes les artisanes et de tous les artisans du Mali, pour l’adoption des Décrets N° 2018-0473/PM-RM du 28 mai 2018 portant adoption de mesures d’orientation de la commande publique vers les Petites et Moyennes Entreprises et la Production nationale. Et celui qui vise à adapter les conditions de participation des Artisans et des Entreprises artisanales aux marchés publics. Mais aussi, pour l’adoption du Décret N° 0755/P-RM du 30 septembre 2019 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des chambres de Métiers.

« La création des nouvelles Chambres de Métiers ouvre la voie au renouvellement des organes consulaires des métiers. C’est là une occasion pour les jeunes artisans professionnels de s’affirmer durant un mandat dédié à la jeunesse par le Président de la République », a déclaré M. Mamadou Minkoro Traoré.

Selon lui, cette deuxième édition offrira l’occasion aux participants d’impulser la créativité et l’innovation chez les jeunes artisans et servira à encourager la consommation locale des produits artisanaux.

En outre le président de l’APCMM a mis l’accent sur la situation sécuritaire que vit le Mali, caractérisée par des attaques terroristes contre les Forces Armées Maliennes et les paisibles populations civiles, entrainant des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels. Ainsi, a-t-il témoigné de sa solidarité aux FAMa : « L’artisanat tient ici à exprimer devant le Chef Suprême des Armées sa solidarité envers ses Forces Armées et de Sécurité et s’engage à contribuer à l’effort de guerre contre les attaques terroristes ».

De son côté, la Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Madame Nina Walett Intalou a exprimé son ambition de faire du secteur de l’artisanat ‘’un fleuron du développement économique, social et culturel du Mali’’. « Cela est possible à travers ce salon », rassure Mme Intallou, qui a remercié vivement ses sœurs et frères artisans venus de l’Algérie, du Bénin, du Brésil, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée Conakry, de l’Italie, du Madagascar, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Pakistan, du Togo, du Sénégal et « qui ont tous manifesté leur intérêt pour cette grande fête de l’Artisanat »

Des artisans professionnels de Bamako et des autres régions évoluant dans l’artisanat de production ou de transformation, de services et d’art sont attendus dans le cadre de promotion des produits artisanaux maliens. Sans oublier la participation sénégalaise dont le Ministre Dame Diop de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, était l’hôte d’honneur.

Après la coupure symbolique du ruban par le président de la République, les officiels ont visité par la suite le salon qui comprend des espaces dédiés aux artisans maliens et étrangers, aux jeunes créateurs et aux innovateurs. IBK a, à chaque niveau, souligné le rôle central de l’artisanat dans la promotion du développement national, tout en saluant les efforts des artisans, des structures spécialisées et des associations pour encourager la consommation du produit malien.

En marge du SIAMA, la journée de la femme artisane (JFA) sera organisée par les soins de la Fédération Nationale des Artisans du Mali (FNAM) avec l’accompagnement du Partenaire canadien. Ce sera pour montrer à l’opinion que tous les métiers dits « masculins » peuvent être également pratiqués par les Femmes.

Les statistiques montrent qu’au Mali, les 46% de la population active sont des artisans, et qu’en 2015, le secteur de l’Artisanat a versé au Trésor public près de 30 milliards de FCFA d’impôts et de taxes et a contribué à plus de 12,5 milliards de F CFA aux recettes d’exportation.

Cyril ADOHOUN

