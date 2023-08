Mme la ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Bakayoko Aminata Traoré, a rendu une visite de courtoisie, le vendredi 4 août dernier, au Conseil national du patronat du Mali (CNPM). Cette visite a été marquée par la signature du relevé des recommandations et des résolutions issues des conclusions de l’atelier conjoint entre le CNPM et le département.

Le département de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et le Conseil national du patronat du Mali avaient organisé, les 15, 16 et 17 mai 2023, un atelier conjoint en vue de renforcer le dialogue et la collaboration entre les deux organisations. Il a été alors convenu que la mise en œuvre effective des recommandations et des résolutions issues des travaux dudit atelier, s’effectue dans un cadre partenarial formel.

La cérémonie de signature de vendredi dernier consacre la mise en place effective de ce cadre. Ce dernier prévoit que les structures travaillent sur les questions liées à la problématique de l’inadéquation entre l’emploi et la formation, au partenariat public privé en matière d’emploi et de formation professionnelle, à la gouvernance du sous-secteur de l’emploi et de la formation professionnelle et à son financement.

L’objectif est de renforcer le partenariat avec ces acteurs du secteur privé, en vue de promouvoir le développement de l’entreprenariat en général et de l’entreprenariat des jeunes et femmes en particulier, de soutenir la création d’emplois décents dans les secteurs prioritaires de notre économie et de contribuer au développement d’un capital humain de qualité et en quantité en vue d’accompagner l’émergence de notre pays.

Dans son discours, la ministre, Mme Bakayoko Aminata Traoré, dit avoir l’espoir que ce cadre fonctionnera de façon dynamique et pragmatique et qu’ils atteindront ensemble des résultats concrets qui favoriseront le développement du secteur privé et la création d’emplois au Mali. Elle a toutefois salué le secteur privé pour sa résilience en ces moments particuliers pour notre pays.

Elle reste convaincue que ce partenariat avec le secteur privé est incontournable pour son département dans la réalisation de ses trois principales missions fixées par les autorités du pays ; à savoir : la promotion de l’entreprenariat national, le soutien à la création de l’emploi, et la formation professionnelle.

Mme la ministre a, par ailleurs, rappelé que le chômage et la pauvreté continuent de sévir dans notre pays malgré les efforts et sacrifices consentis par les acteurs du secteur privé et le gouvernement. Selon les données du rapport national sur l’emploi auprès des ménages produit par l’Observatoire national de l’emploi et de la formation à partir des données de l’Emop 2020, le taux combiné du chômage et du sous-emploi des jeunes (hommes et femmes) âgés de 15 à 24 ans (soit 49,8 % de la population en âge de travailler) était estimé à 17,2 % contre une moyenne nationale de 14,3 %.

Ce taux était de 16,6 % pour les jeunes âgés de 25 à 35 ans pour la même période. Le rapport a aussi montré qu’une bonne proportion de ces jeunes (31 % de la tranche d’âge 15-24 ans contre 32,1 % de la tranche d’âge 15-35 ans) n’était ni en éducation, ni en emploi et ni en formation professionnelle.

Ainsi, selon la ministre, la persistance du phénomène de chômage et du sous-emploi a plusieurs causes dont la résolution nécessite des efforts supplémentaires du gouvernement et de l’ensemble de ses partenaires dans le cadre d’un véritable partenariat.

“D’où l’urgence de renforcer ce partenariat avec le secteur privé et que l’Etat, les collectivités territoriales et le secteur privé disposent dans une démarche pragmatique, de cadres de concertation, de dialogue et de collaboration permanents, chacun dans son rôle pour travailler ensemble sur les défis réels du secteur de l’entreprenariat, de l’emploi et de la formation professionnelle”, explique-t-elle.

Pour sa part, le président du CNPM, Mossadeck Bally, s’est dit honorer d’accueillir la ministre au siège du CNPM. Selon lui, sa présence est un témoignage éloquent de l’importance qu’elle accorde au secteur Privé, ainsi que de son engagement en faveur du développement économique et social du Mali.

Cependant, M. Bally a fait savoir que les défis auxquels nous faisons face aujourd’hui en matière d’emploi et de formation sont immenses et se dit convaincu que cette visite de la ministre marque le début d’une fructueuse collaboration entre son ministère et le secteur privé malien, et cela à travers la signature du révélé des recommandations et des résolutions issues des conclusions de l’atelier conjoint entre le CNPM et son département.

Ibrahima Ndiaye

