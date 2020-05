Site des déplacés de Zantiguila : Les grands efforts du Ministre Hamadoun Konaté !

Pour permettre aux hommes de média, de s’imprégner des conditions de vie des déplacés du site de Zantiguila, le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a diligenté le samedi 16 mai une mission de terrain. Cette mission qui a regroupé plus d’une vingtaine de journalistes était conduite par le chargé à la Communication dudit département, DiakaridiaYossi.

Sur place, la mission a été accueillie par les responsables techniques du service de Développement Sociale et de l’Economie Solidaire de Koulikoro et de Dïola, Modibo Coulibaly etKassim Koné.

Installé depuis le 20 janvier 2019 en périphérie de la ville de Zantiguila, au bord de la RN7 menant à Ségou, le site des déplacés de Zantiguila donne une situation démographique assez dense. Actuellement 94 ménages, dont 459 personnes (210 hommes et 249 femmes) y ont élu domicile. Parmi ceux-ci, les enfants sont au nombre de 299, dont 132 garçons et 167 filles.

Ces déplacés, faut-il le souligner, viennent du village de Diombo dans le cercle de Bandiagara, région de Mopti.

En effet, cette visite guidée a été marquée par deux temps forts. En premier lieu, les hommes de média ont été entretenus par les techniciens locaux sur les installations misent en place pour l’hébergement des déplacés de même que leur prise en charge sur le plan alimentaire que sanitaire.

L’Etat en sauveur !

Sous la conduite du directeur du service du Développement Sociale et de l’Economie Solidaire de Koulikoro, les installations ont été présentées aux hommes de média. Ces installations sont relatives aux tentes et latrines.

Les tentes confectionnées en fer et enrôlées avec du secco, selon les techniciens, ont été intégralement offertes par l’Etat à travers le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté. Par contre, les 12 latrines construites sur le site, dont six pour les femmes et les six autres pour les hommes ont été offertes par l’organisation ‘’ Malien Tout Court’’. En plus, deux autres latrines, mais cette fois-ci mobiles ont été offertes par l’ONG ‘’LIFE’’.

Selon le Directeur du service de Développement Sociale et de l’Economie Solidaire de Koulikoro, le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, a relevé les besoins prioritaires dès l’arrivée de ces déplacés. « Il y’a eu des actions importantes liées à l’alimentation, à la création des conditions idoines pour leur hébergement, à la prise en charge sanitaire à travers le régime d’assistance médicale » a – t-il déclaré.

En plus, il dira qu’il y’a eu aussi des actions liées à l’amélioration des conditions d’hébergement à travers des dons de couvertures et des moustiquaires pour protéger les déplacés contre des maladies, tel que le paludisme. Ensuite, il a noté que des actions de communication sont menées aussi sur le terrain afin de sensibiliser sur la covid-19.

Avant de terminer, le Directeur Coulibaly a révélé que le coût de la prise en charge de ces déplacés s’élève à environ 17 millions de FCFA.

Des engagements forts du ministre Konaté !

Suite à l’intervention de son collègue de la région de Koulikoro, le Directeur Régional du Développement et de l’Economie Solidaire de Dïola, Kassim Koné, est intervenu pour mettre un accent particulier sur les engagements forts du ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté afin de rendre la vie agréable à ces déplacés.

En effet, l’intervention de M. Koné s’est justifié par le besoin d’apporter des éclairages par rapport à une inquiétude qui a avait été soulignée par un déplacé. Ce dernier, avait émis l’inquiétude de la couverture des toits des tentes pour éviter la pénétration d’eau surtout en cette veille d’hivernage. De même, il a évoqué le problème d’eau et la nécessité pour les déplacés de disposer de parcelles pour cultiver.

En ce qui concerne, le souci lié à la pénétration d’eau dans les tentes, le directeur Koné, a fait savoir que le ministre de la Solidarité et de la Lutte Contre la Pauvreté lors d’une visite de terrain a donné des instructions pour que toutes les tentes, sans exception, soient couvertes de plastique.

Après avoir soutenu que le problème d’eau est survenu suite à la panne de la batterie du forage, il dira que le ministre Konaté a aussi instruit à son équipe technique de faire tout pour résoudre ce problème de batterie. Mieux, dit-il, le chef du département de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a envoyé son équipe technique pour réaliser trois autres forages.

Pour leur part, c’est Oumar Diah, qui a rapporté le témoignage des déplacés. Dans son intervention, M. Diah, a indiqué aux visiteurs du jour que le département de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté fait de tout son possible pour leur rendre la vie agréable.

En termes de dons, le plus récent de la part de l’Etat, a-t-il dit, consiste à des vivres composés de : 2tonnes de riz, 2tonnes de petit mil, une tonne de sucre 10 bidons d’huile de 20litres. « En plus, il nous a été rapporté 50 cartons de savons et 100kg de sel. Nous envisageons après stabilisation de retourner dans nos localités » a-t-il déclaré.

A noter que la délégation s’est rendue également au centre de santé de Zantiguila. A l’issue d’une visite guidée, le médecin chef de ce centre, Issa Diarra, a précisé que l’Etat a pris des dispositions nécessaires pour rendre la prise en charge sanitaire des déplacés, gratuite.

Par Moïse Keïta

