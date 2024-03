Dans le cadre des opérations Sounkalo Solidarité, le ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes, Dr Mahamadou Koné a procédé ce lundi 18 mars 2024 à la remise de vivres à des associations confessionnelles religieuses du Mali. La remise s’est tenue ce lundi 18 mars 2024 à la Maison du Hadj de Bamako.

Cette remise de dons est une instruction du Président de la Transition, Col Assimi Goïta, a tenu à rappeler le ministre en charge du portefeuille des affaires religieuses, des cultes et des coutumes du Mali, Dr Mahamadou Koné. Qui, d’ailleurs rappelle le geste de solidarité effectué par le Président de la Transition à l’endroit de deux des grandes églises dès le début du Carême. Une solidarité prolongée avec le mois de Ramadan qui donne lieu ce jour à une remise de vivres à des associations musulmanes, associations chrétiennes et aux autres regroupements confessionnels de la place. Il s’agit de près d’une soixantaine d’associations en tout.

Profitant de l’occasion, le ministre Koné, a réaffirmé sa disponibilité à l’ensemble des confessions religieuses du pays. Signifiant à chacun son respect et considération, il dira que son département reste ouvert à l’ensemble des cultes

Au nom des bénéficiaires, Racine Sall a formulé des mots de remerciements et de bénédiction à l’endroit des autorités. Des bénédictions et une gratitude reprises par Georges Koné , Dramane Niaré de l’ AMIPI (association malienne pour l ‘unité et le progrès de l’islam).

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

