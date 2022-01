Plusieurs mouvements politiques et associations de la société civile favorables à la prolongation de la transition ont annoncé lors d’un point de presse, ce jeudi la tenue d’une grande manifestation en soutien aux autorités de la transition ce samedi à Bamako.

Ces différentes associations et mouvements réunies au sein du Collectif de Soutien à la Transition (CST) entend réaffirmer leur soutien à la prolongation de la transition à la veille d’un double sommet CEDEAO-UEMOA sur la situation qui prévaut au Mali.

Le porte-parole du Collectif, Issa Diabaté, justifie le bien fondé du soutien du collectif aux autorités de la transition à cause de la confiance qu’elles sont parvenues à instaurer avec le peuple par rapport à la gestion du pays. Et pense qu’il faut donner suffisamment de temps aux autorités pour stabiliser le Mali avant d’aller aux élections. « Nous n’avons pas besoin d’élections au Mali. il faut tout faire pour ramener la paix et la stabilité dans notre pays », déclare le porte parole du CST, qu’il est important de prouver à travers la manifestation du samedi prochain à la Communauté Internationale que le peuple malien reste souder derrière les autorités de la Transition.

Pour Dr Allaye Bocoum , membre de la Convention Pour le Mali (CPM), estime qu’avec les autorités actuelles , c’est t une nouvelle page de l’histoire qui est en train d’écrire. Il dit être séduit par leadership des autorités qui, grâce à leur clairvoyance, ont évité au Mali une hémorragie financière. « Les autorités de la Transition ont économisé plus de 100 milliards de FCFA. Nous avons des autorités qui s’assument et travaillent à la construction du pays », souligne Dr Bocoum. Lors de cette manifestation, qui interviendra à la veille du sommet de la CEDEAO qui devrait se prononcer sur le pour et le contre de la prolongation de la transition à cinq ans, le collectif de soutien à la transition devrait se faire joindre par d’autres couches favorables à la transition.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

