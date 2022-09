Le siège de l’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie « ATIR », a abrité, le samedi 17 septembre 2022, une journée de don de sang pour les Forces armées maliennes (FAMAs). Cette activité humanitaire entre dans le cadre des activités liées au 22 septembre 2022. En organisant cette journée, ATIR entend poser un acte symbolique loin de la « politique politicienne » et des grandes théories. En présidant cette journée, le président de l’ATIR, Pr. El Hadj Younouss Hamèye Dicko, a réitéré une fois de plus l’engagement de son alliance à accompagner intelligemment la transition pour le bien du Mali.

Créée le 23 septembre 2020, l’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie « ATIR », est impliquée dans le soutien inébranlable à la transition. Pour le président de l’alliance, il est nécessaire de nos jours que le peuple fasse une union sacrée autour des FAMAs. « Nos FAMAs se battent nuit et jour pour que nous, civils, puissions vaquer à nos activités quotidiennes dans la quiétude. Nos FAMAs sont le bras armé de la République, les sentinelles de nos valeurs constitutionnelles et les gardiens du peuple », a déclaré le Pr. Dicko.

Parlant de cette journée de don de sang, le président de l’ATIR dira que « le don le plus précieux reste le don de soi ; ainsi, les FAMA font un don de soi à la patrie et nous, aujourd’hui, ferons un don de nous-mêmes aux FAMA : notre sang ».

Ancien ministre de son état, le professeur Younous Hamène Dicko s’est réjoui du fait que les autorités de la transition fassent de la sécurité, la priorité N°1 de notre pays. Il a ensuite rendu un hommage à l’armée malienne, celle de Modibo Kéita et du 20 janvier 1961. Le professeur Younouss a également félicité les FAMAs, héritières des soldats de 1961, qui avaient assumé avec honneur, la défense de la patrie.

Avant de clore ses propos, le président de l’ATIR a remercié les partenaires qui se sont impliqués pour la tenue de cette journée de don de sang. Il s’agit notamment de l’ISC Business School, l’ISPRIC, l’IAM, les NBB, le centre national de transfusion sanguine, les ministères de l’Administration territoriale et de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions.

Sidiki Dembélé

Commentaires via Facebook :