Soutien aux projets culturels : Le fonds Maaya lance un appel à projet

Le fonds Maaya lance à nouveau un appel à proposition de projet à caractère social, destiné aux organisations culturelles existantes et fonctionnelles depuis 3 ans ayant besoin de soutien avec une somme maximale de 3 000 000 F CFA. Il a pour objectif de soutenir les projets culturels à haute valeur sociale et d’aider à la durabilité des organisations culturelles.

En raison de la situation actuelle de crise sanitaire mondiale, le fonds Maaya lance un appel à proposition visant à aider les organisations culturelles pour leur fonctionnement quotidien, également à la structuration des organisations culturelles. Ce soutien est un produit du fonds Maaya à caractère purement social destiné aux organisations culturelles existantes et fonctionnelles depuis au moins trois ans, qui ont besoin d’une dotation pour leur structuration et des projets à haute valeur sociale, à travers une subvention pour leur durabilité.

L’objectif de ce fonds de soutien aux organisations culturelles est de soutenir les projets culturels à haute valeur sociale, aider à la durabilité des organisations culturelles. Le fonds vise aussi à aider les organisations culturelles déjà fonctionnelles et menant des activités à caractère social, à se structurer davantage, et aussi à les aider pour le fonctionnement quotidien de leurs organisations.

Les résultats attendus sont entre autres la subvention et la structuration des organisations ou projets culturels. La subvention consistera à attribuer un montant maximum de 3 000 000 F CFA par organisation culturelle.

Parmi les critères, il faut être une structure ou association artistique et culturelle fonctionnelle et ayant au moins 3 ans d’expériences et exerçant au Mali. Il faut aussi fournir les états financiers les plus récents de votre structure.

Aminata Agaly Yattara

