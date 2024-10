Systèmes alimentaires africains : La relance du secteur semencier

Le vendredi 27 septembre 2024, a eu lieu dans un hôtel de la place, l’atelier de lancement officiel du programme : améliorer la résilience et la productivité des petits producteurs agricoles dans la zone de Koulikoro et Sikasso. Ce programme initié par l’Association semencière du Mali (Assema-Mali), qui en assure la mise en œuvre, est financé par Agra dans le cadre de la Stratégie 3.0 au Mali.

L’atelier vise à communiquer efficacement sur le projet auprès des différentes parties prenantes afin de garantir leur compréhension approfondie, de favoriser leur participation active et d’assurer une visibilité optimale du projet. Il vise également à obtenir l’adhésion des acteurs clés et à créer une synergie entre toutes les parties prenantes, établissant ainsi un cadre collaboratif pour une exécution fluide et coordonnée des activités du projet.

Il s’agissait de présenter le projet, ses objectifs, ses composantes principales et ses résultats attendus, accroître la visibilité et l’adhésion au projet, afin de garantir un soutien institutionnel durable pour la mise en œuvre des activités, mobiliser les différents intervenants impliqués dans la mise en œuvre du projet, y compris les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les bénéficiaires directs, afin d’assurer une exécution coordonnée et efficace et inclusive.

L’objectif est de garantir l’accessibilité, l’abordabilité et la commercialisation des semences certifiées afin d’améliorer leurs moyens de subsistance et une croissance durable des systèmes alimentaires africains tout en renforçant la compétitivité du secteur semencier au Mali.

A entendre le président de l’Assema, Moussa Sidibé, ce projet va garantir l’accessibilité aux agriculteurs, l’abordabilité et la commercialisation des semences certifiées tout en renforçant les capacités du secteur semencier, établir un solide réseau de production et de livraison de semences certifiées abordables, riches en nutriments et intelligentes face au climat pour les chaines de valeurs maïs et riz et dans les régions Koulikoro et Sikasso. Il affirmera que la dimension genre y est importante et est prise en compte pour accompagner les femmes et les jeunes dans leurs activités.

Le projet couvrira 200 000 petits exploitants agricoles en fourniture de semences certifiées des chaînes de valeur cibles, notamment le maïs, le riz a traves les réseaux de productions et de distribution de l’Assema en collaboration avec IER mais aussi au renforcement de capacités des différents acteurs membres de l’Assema et PME sur la production de semences de qualité (maïs, riz), les techniques de gestion post-récolte et stratégies de commercialisation et de promotion, adaptées aux besoins des agriculteurs. A cela s’ajoute des vitrines de vulgarisation et promotion à travers les parcelles de démonstration et des salons de promotion agricole.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :