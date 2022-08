La société de téléphonie mobile Moov Africa Malitel a tenu une conférence de presse, le vendredi 5 août 2022, à son siège sis à l’ACI 2000. L’objectif était de présenter les actions majeures en cours pour le développement des activités de Moov money. Les bénéfices des distributeurs et revendeurs ont été revus à la hausse.

Cette conférence de presse de Moov Africa Malitel était présidée par Ztit Khalid, directeur administratif et financier (DAF), qui était accompagné par Bakary Konimba Samaké, chef de département Moov Money. Selon le DAF, il y a des axes stratégiques en cours parmi lesquels des actions en lien avec le réseau de distribution parce qu’en plus d’être leurs partenaires, les distributeurs sont leur interface avec les clients. Le DAF a tenu à les remercier et les inviter à s’investir davantage.

Pour Bakary Konimba Samaké, chef de département Moov Money à Moov Africa Malitel, les actions de 2022 portent sur certains axes stratégiques, notamment une partie importante pour l’activité mobile money.

“Il s’agit du développement du réseau de distribution de Moov Money et le service après-vente. C’est pourquoi depuis le début de l’année, on a engagé plusieurs actions à l’endroit du réseau de distribution. Tous les acteurs sont présents, à savoir les masters, les distributeurs Moov Money et les détaillants. Il y a eu le doublement des commissions sur le retrait.

Depuis le 20 juillet 2022, Moov Africa Malitel a décidé d’attribuer la totalité des frais de retrait au réseau de distribution ce qui a conclu au doublement des commissions des revendeurs et des distributeurs pour toutes les opérations de retrait du montant compris entre 0 à 1 000 000 F CFA.

Sur un montant de 5000 FCFA, le revendeur gagnait 0,30 % et le distributeur 0,14 %. Aujourd’hui, sur le même montant, le revendeur gagne 0,65 % et le distributeur 0,25 %. Avant sur un retrait de 5000 FCFA, le revendeur gagnait 15 FCFA, mais aujourd’hui c’est 32 FCFA et sur 10 000 FCFA, le revendeur gagnait 30 FCFA, mais maintenant il gagne 65 FCFA”, a expliqué le chef de département Moov Money. Il dira que c’est un effort en terme financier pour motiver le réseau de distribution pour compenser les efforts qu’ils déploient pour développer Moov Money. “C’est une action qui va continuer sur un certain nombre de mois”, rassurera-t-il.

Il y a un challenge entre les revendeurs de juillet à octobre 2022 pour attribuer deux motos chaque mois aux deux meilleurs revendeurs. Aux dire de Bakary Konimba Samaké, c’est pour les motiver davantage et les encourager.

“Nous avons aussi décidé de motiver le réseau de distribution sur le volume total de réalisation. Plus vous travaillez, plus vous avez des bonus et déjà il y a plus de 3000 revendeurs qui ont eu des bonus. Le revendeur qui a eu plus de bonus a reçu 500 000 F CFA de bonus et le premier distributeur a reçu plus de 600 000 F CFA. On a eu à distribuer plus de 13 millions en bonus et on souhaite que nos partenaires masters, distributeurs et détaillants soient plus performants. Moov Money est dans la dynamique d’accompagner tous ces acteurs et développer son activité sur tout le territoire du Mali”, a indiqué Bakary Konimba Samaké, chef de département Moov Money. La cérémonie a pris fin par la remise des deux premières motos aux deux meilleurs revendeurs du mois de juillet qui se sont fait représenter. Marie Dembélé

