Débutée le 2 octobre, la tombola de fin d’année de la Société Moov Africa Malitel pour récompenser ses fidèles clients continuera jusqu’au 17 décembre 2023. En attendant la remise du gros lot, les premiers gagnants de cette tombola ont reçu leurs kits au cours d’une cérémonie organisée le jeudi 26 octobre à la Direction générale de Moov Africa Malitel sise à Hamdallaye ACI 2000.

Moov Africa Malitel se soucie et accorde une grande importance à sa clientèle. C’est pourquoi en plus des avantages de bonus offerts à travers ses services, elle organise chaque fin d’année une grande tombola. Celle de cette année qui court jusqu’au 17 Décembre réserve des lots exceptionnels, dont les premiers ont été emportés par quelques chanceux ayant réussi leurs cadeaux le jeudi 26 octobre dans l’après-midi.

Selon la responsable de cette Tombola, Mme Sissoko Alima Traoré, pour y participer, les clients doivent faire des opérations comme le paiement marchand, le paiement de la facture, le transfert international ou les services Bank to wallet qui commence à partir de 2000 FCFA. Et de poursuivre que toutes les deux semaines, les clients qui participent à cette tombola sont tirés au sort. Et d’indiquer que tous les tirages au sort lors de cette Tombola seront supervisés par le Cabinet d’étude de l’huissier Maitre Thiam.

« J’invite tous les Maliens à participer à cette tombola de fin d’année de Moov Africa Malitel. Chacun pourra tenter sa chance », a-t-elle soutenu. Elle a par ailleurs félicité les heureux gagnants qui ont été récompensés de leur fidélité à Moov Africa Malitel.

Ils sont 10 personnes à avoir gagné lors du premier tirage de cette Tombola. Parmi ces heureux gagnants, 3 personnes ont enlevé une moto chacune, 4 autres ont respectivement gagné un Smartphone et les 3 derniers gagnants ont reçu chacun une enveloppe de 200.000 FCFA.

Selon Kanimori Dabo, l’un des clients qui a gagné un Smartphone, c’est la semaine dernière seulement qu’il a rechargé son compte Moov Africa Malitel de 2000 FCFA pour prendre forfait. Frappé par un coup de chance, 30 minutes seulement après, quelqu’un lui a appelé de la Direction de Malitel pour l’informer qu’il a gagné un téléphone. « Moi-même j’y avais pas cru parce que les arnaqueurs se font passer pour des agents des sociétés de Telecom. Mais après l’insistance de cette personne, j’ai vu que réellement j’ai gagné un téléphone », a-t-il rapporté le sourire aux lèvres. Ce faisant, il a tenu à remercier la société Moov Africa Malitel pour ce cadeau avant d’inviter tout le monde à tenter sa chance.

Pour Mr Coulibaly qui a gagné une enveloppe de 200.000 FCFA, cela fait plusieurs années qu’il fait beaucoup d’opérations par Moov Africa Malitel notamment le paiement de ses factures eau et électricité, de réabonnement et le transfert d’argent. Et selon lui, les services de cet opérateur sont de meilleure qualité. Avant de féliciter et remercier la société Moov Africa Malitel qui chaque année, ne cesse de satisfaire et surprendre ses clients.

Le gros lot de cette Tombola est une voiture 4*4 prévu pour la fin à la date du 17 décembre. Et selon les responsables de cette Tombola, tous les abonnés Moov Africa Malitel peuvent tenter leur chance. Donc à vos marques !

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :