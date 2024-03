Moov Africa Malitel, dans sa démarche généreuse de toujours donner le sourire à ses clients, a organisé une grande tombola appelé “Tombola Sounkalo My Moov”. Elle a été lancée le 11 mars 2024 et prendra fin le 7 avril 2024. Le premier tirage au sort, le 25 mars 2024, a fait 10 heureux gagnants. La remise des prix de ces gagnants a eu lieu le jeudi 28 mars 2024 au siège de Moov Africa Malitel. Les lots sont composés de cinq enveloppes de 100 000 F CFA et cinq paniers ramadan.

es clients gagnants de 100 000 F CFA sont Abdoulaye Goïta, Hassimi Touré, Idrissa Kéita, Djibril Koné et Bakary Traoré. Les gagnants des paniers ramadan ont pour noms : Aly Tessougué, Zinabé Sanogo, Moussa Kéita, Abdoul Karim Diop et Koniba Bah. La remise des prix a été effectuée par Mme Sissoko Alimata Traoré, chef du service étude/communication de Moov Africa Malitel).

Pour être éligible à cette tombola, les clients doivent acheter, soit un forfait Damou soit un forfait Moov Flex (quel que soit le montant) à travers la super application My Moov. Ravis de recevoir leurs lots, les heureux gagnants ont invité les Maliens à participer à la Tombola qui se fait dans la transparence.

Après la remise des prix, Mme Sissoko Alimata Traoré et Alima Togola, ambassadrice de Moov Africa Malitel, ont invité les clients de Moov Africa Malitel à télécharger la superbe application My Moov et à faire des achats de forfaits Damou et Moov Flex via l’application My Moov. La responsable étude/communication a fait savoir qu’il reste encore beaucoup de lots à gagner, notamment des enveloppes de 100 000 F CFA, des paniers ramadan et un super lot de 300 000 F CFA.

La super application, My Moov, a été présentée comme la vitrine de toutes les offres Moov Africa et de Moov Money. My Moov est l’application gratuite de Moov Africa Malitel qui permet aux clients de Moov Africa Malitel de gérer en toute simplicité leur compte mobile depuis leur Smartphone ou tablette. L’application My Moov permet, entre autres, de souscrire directement aux forfaits préférés (forfaits Internet, Moov Flex, Damou, forfaits appel international, forfaits mensuels prépayés, etc.) de transférer de l’argent en national et à l’international via Moov Money ; de payer les factures (services Moov Africa, eau, électricité, abonnement TV) via Moov Money, de faire le paiement marchand Sani de Moov Money, de faire des opérations bancaires depuis votre compte Moov Money, de retrouver le point de vente le plus proche grâce à la géo-localisation. L’application My Moov est téléchargeable sur Play store et App store.

Siaka Doumbia

