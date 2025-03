“Mieux vaut apprendre une personne à pêcher que de lui donner tous les jours du poisson”, c’est dans cette optique que le club Rotary Bamako-Titibougou a donné des équipements de transformation agroalimentaire aux femmes handicapées du “Club Antipolio”. Une cérémonie a lieu la semaine dernière à Niamakoro au siège du “Club Antipolio”. Elle était coprésidée par Mme Djikiné Hatouma Gakou du Conseil national de la transition (CNT), et Mme Asma Coulibaly, présidente du club Rotary Bamako-Titibougou.

Un séchoir, une machine à coller, des marmites, une écumoire, des tamis, des passoires, des grandes et petites calebasses, des fourneaux, seaux… Aussi des emballages, des étiquettes, du panier, des grandes et petites bassines, une armoire, de la popeline, une charrette et rallonge électrique… Une bagatelle de 1 million de F CFA, dira la présidente Mme Asma Coulibaly, le coût total du don d’équipements de transformation de produits agroalimentaires offerts aux femmes du club Antipolio, par le Rotary club Bamako-Titibougou.

Du côté de la trentaine de femmes du Club Antipolio, la joie est immense. “Nous ne pouvons que remercier le Club Rotary Bamako-Titibougou. Je suis très contente et fière de tout ce que Rotary vient de faire à l’endroit des femmes handicapées. Le Rotary vient de prouver au monde entier que les femmes vivant avec handicap peuvent être indépendantes et autonomes. Qu’elles peuvent travailler pour elles-mêmes et se développer. C’est une très bonne initiative et nous les saluons fort pour ce geste”, a confié Mme Djikiné Hatouma Gakou, présidente de la Fédération des associations des personnes handicapées et membre du CNT.

Grâce à ce don, les femmes du Club Antipolio vont booster leur production agroalimentaire, a fait savoir la présidente du Club Antipolio. A l’en croire, elles préparent du “djouka” (aliment à base d’arachide) et du fonio, qu’elles vendront à travers leur entreprise commune du nom de “Dina-Djouka”. Elles y fabriquent beaucoup de choses, des aliments, du savon, etc.

Cet appui est un vrai renforcement de capacité que la présidente Asma Coulibaly et le Rotary ont décidé d’appuyer. “Au-delà de ces équipements, le Club souhaite renforcer les capacités des bénéficiaires en gestion d’entreprise, en hygiène de base et en bonnes pratiques de production et de fabrication du fonio et d’autres denrées alimentaires”, a confié la présidente Mme Asma Coulibaly.

Koureichy Cissé

