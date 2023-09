Tremblement meurtrier au royaume du Maroc : Amama exprime sa compassion à SM Mohammed VI et au peuple marocain

Après le tragique tremblement de terre qui a endeuillé le Royaume du Maroc, l’Association malienne d’amitié Mali-Maroc (Amama) porté sur les fonts baptismaux afin de raffermir les liens de coopération entre les deux peuples a exprimé sa compassion à travers un communiqué dont nous avons pu nous procurer une copie.

“L’Amama a appris avec une grande émotion le terrible tremblement de terre survenu au Maroc le 9 septembre 2023 et ayant occasionné de nombreux disparus et des blessés, notamment dans les localités situées entre Marrakech et Agadir. En cette douloureuse circonstance, l’Amama adresse ses condoléances attristées à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l’assiste, aux familles endeuillées des disparus ainsi qu’au peuple frère du Maroc”, peut-on lire dans ledit communiqué signé du présent de l’Amama l’ancien député Moussa Diarra avant d’ajouter : “Le président et tous les membres de l’Amama expriment par ce message toute leur compassion au pays frère et ami le Maroc. Ils prient pour le repos de l’âme des défunts et souhaitent prompte guérison aux blessés de cette tragédie”.

Notons que l’Amama a été créée en 2008 par des hommes et des femmes qui ont adhéré à l’idéal de contribuer, en tant que société civile, au renforcement des liens de fraternité, d’amitié et de coopération entre le Mali et le Maroc, ainsi qu’au rapprochement des deux peuples frères chérifien et malien…

En ce sens, cette association a pour but de contribuer au renforcement des liens séculaires de fraternité, d’amitié et de solidarité entre les peuples frères du Maroc et du Mali ; d’aider à promouvoir un développement durable des relations de coopération entre le Mali et le Maroc à travers des activités menées dans sept domaines essentiels : l’économie, la culture, l’éducation, la religion, la santé, l’art et le sport, le développement rural.

Kassoum THERA

Commentaires via Facebook :