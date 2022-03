Le 3e numéro de l’émission «Philanthropie» a été consacré cette semaine au Programme «SOS villages d’enfants» du Mali (VSOS MALI). Enregistrée (émission) avant-hier (lundi 7 mars 2022) à l’hôtel Salam, elle avait comme invités MM. Adama Sanogo et Abdoul Aziz Bassirou, respectivement Directeur national et le Directeur management, mobilisation des ressources et communication de cette organisation. A cette occasion, l’Association Philanthropie du Mali a remis un chèque géant de 7.761.500 F Cfa à l’Association «Sourire ensemble».

Dans leurs différentes interventions, les deux responsables sont revenus sur plusieurs aspects du programme «VSOS». Comme toute organisation à but non lucratif, ces structures sont confrontées à un certain nombre de difficultés au Mali, dont une autonomisation financière et institutionnelle. Les intervenants ont manifesté leur reconnaissance au gouvernement pour son soutien à travers la mise en place des «Pupilles de la nation». Ils ont exhorté le gouvernement et les particuliers (bonnes volontés) à plus d’engagement en faveur des enfants car, a rappelé le Directeur national du Programme SOS villages d’enfants du Mali, «nous pouvons tous contribuer à ce que les enfants s’épanouissent».

SOS villages d’enfants du Mali est un programme qui s’occupe de la prise en charge complète et l’insertion socioprofessionnelle des orphelins et autres enfants en situation difficile. SOS villages d’enfants du Mali est créé en 1987 et compte 4 villages à travers le Mali. Il s’agit des villages SOS de Kita et Kouloum dans la région de Kayes, celui de Sokoura (région de Mopti) et de Sanankoroba au compte de la capitale et ses environs. Ce programme prend en charge près de 500 enfants, dont 115 pour le seul village SOS de Sanankoroba habité par 60 garçons et 55 filles.

L’enregistrement de l’émission mensuelle «Philanthropie» a été également marqué par la remise d’un chèque géant de 7.761.500 F Cfa à l’Association «Sourire ensemble» dont le combat est consacré à la maladie du bec de lièvre. Offert par l’Association Philanthropie du Mali, ce chèque géant permettra de prendre en charge une vingtaine d’enfants souffrants de la maladie du bec de lièvre.

Remise par le président de l’association, M. Abdoulaye Namandy Tembely, au vice-président de l’Association «Sourire ensemble», Aboubacar Koné, cette somme a été collectée lors de la 7e édition de la «Nuit de la Philanthropie» tenue le 13 novembre 2021. Parmi les donateurs, figure le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta (2 millions F Cfa) ; du ministre délégué chargé de l’Action humanitaire, des Déplacés et des Réfugiés, M. Oumarou Diarra (1.078.500 F Cfa) ; et la Fondation SAER Group (1.750.000 F Cfa).

La campagne débutera le dimanche 13 mars 2022 avec la consultation d’une trentaine d’enfants. Les opérations de prise en charge médicale se dérouleront du jeudi 17 au dimanche 20 mars 2022 au à l’Hôpital Mère-Enfant «Le Luxembourg». Et le président de l’Association Philanthropie, Abdoulaye Namandy Tembely, assistera le vendredi 18 mars 2022 à l’intervention chirurgicale d’au moins un enfant en compagnie des médecins.

Le président de l’Association «Sourire Ensemble» n’a pas manqué de remercier l’Association Philanthropie pour son geste humanitaire. «Plus d’une vingtaine d’enfants seront accompagnés grâce à ce don», s’est réjoui Aboubacar Koné.

«L’objectif était de mobiliser suffisamment de fonds pour la prise en charge d’une dizaine d’enfants. Mais, nous avons pu mobiliser une forte somme qui permettra de prendre une vingtaine de malades en charge», s’est réjoui Abdoulaye Namandy Tembely. Et cela d’autant plus que le Mali traverse une crise sans pareille qui aurait pu compromettre cet objectif. Et M. Tembely de conclure en remerciant le président Assimi Goïta, le ministre délégué Oumarou Diarra et tous les anonymes philanthropes donateurs qui «nous ont permis de remettre aujourd’hui ce chèque géant» !

Oumar Alpha

