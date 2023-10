Une journée locale de concertation sur le panafricanisme au Mali initié par Mme Souadou DIABATE

Le Mémorial Modibo Keita a abrité le samedi 14 Octobre 2023, une journée locale de concertation sur le panafricanisme au Mali. L’objectif recherché par l’organisation de cette journée était d’amener les mouvements , les organisations , les individus qui se sentent panafricanistes à contribuer à fédérer leurs idées et leurs principes pour avoir une ligne directive , une conduite du panafricanisme malien .

Au cours de cette journée locale de concertation sur le panafricanisme au Mali, les participants ont été édifiés par la définition des concepts: le nationalisme, le souverainisme, le panafricanisme et leur fonctionnement par M Seydou TOGOLA. Ensuite le journaliste écrivain Daouda TEKETE a aminé le thème principale : le socle et les valeurs du panafricanisme au Mali. En fin de journée, les participants se sont retrouvés en groupe de travail pour élaborer le code éthique, bases et directives du panafricanisme au Mali.

Amazone moderne, brave dame, une panafricaniste convaincue Mme Souadou Diabate a eu l’initiative d’organiser cette journée locale de concertation sur le panafricanisme au Mali . Car selon elle, aujourd’hui comme hier, le Mali est le porte-flambeau du Panafricanisme avant l’indépendance en 1946 avec la création du RDA dans la salle d’indépendance au Lycée Technique jusqu’aujourd’hui le Mali tient . Ajout ‘elle que dans nos habitudes comme nous pouvons constater l’hymne national et du pionnier et tous ceux nos parents nous ont montré c’était le Mali et l’Afrique et aujourd’hui les maliens ont l’ADN du panafricanisme en eux en prouvant par leur courage l’Afrique des libertés , la libération de l’Afrique….

Pour M Seydou TOGOLA l’idéologie n’a de sens lorsque c’est matérialisé, le patriotisme nous devrons le vivre pas en théorie mais l’apprendre concrètement, on doit le vivre car on a pas le sentiment d’appartenir à une famille, nous avons le sentiment d’appartenir à une patrie à une nation et nous devrions être prêts à nous sacrifiez pour cette partie et pour cette nation… Plus tu te donnes pour ton pays mieux tu es..

Viendra expliquer à son tour Daouda TEKETE que le Panafricanisme est aussi un ensemble d’idées qui a mis l’accent ou qui recherchait l’unité́ culturelle et l’indépendance politique de l’Afrique, de même que le désir de moderniser l’Afrique sur la base de l’égalité́ des droits. La “rédemption de l’Afrique” et “l’Afrique aux Africains” étaient les devises de Panafricanisme. Le mouvement panafricain a défendu les causes des peuples africains contre l’esclavage, la discrimination raciale, la conquête coloniale et la domination… Ces coalitions nationales étaient des larges alliances entre les partis politiques progressistes de l’époque, les mouvements ouvriers, les jeunes, les femmes, les paysans et les autres organisations de masse inspirées par les valeurs progressistes de libération nationale, de démocratie et de la transformation qualitative des relations sociales en Afrique. D’autre part, le mouvement progressiste africain a davantage fait la promotion de sa propre cause en développant des liens avec le mouvement progressiste en Asie et en Amérique latine. Les dynamiques de Bandoeng au sein desquelles les dirigeants progressistes africains tels que Gamal Abdel Nasser, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Jomo Kenyatta, Odinga Odinga, Julius Nyerere, Sekou Touré, etc., ont joué́ un rôle décisif avec leurs homologues asiatiques, ont accéléré́ la décolonisation de l’Afrique.

Ainsi, à travers le Panafricanisme et les diverses luttes anticoloniales, le mouvement progressiste africain a atteint son principal objectif qui visait à renverser la cause de l’histoire jusque-là̀ marqué par l’initiative des puissances coloniales. Selon les mots de Kwame Nkrumah, le royaume politique a été demandé et a gagné́.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

