En marge des festivités artistique et culturelle à l’occasion de la fête de fin d’année 2022, la présidente du mouvement An bi ko, Fatoumata BATOULY Niane a inauguré un centre de formation en production de savons à Kayes pour l’émancipation, l’autonomisation et l’insertion socio-économique des femmes de la région de Kayes. Un projet entièrement financé par le mouvement An bi ko sous le leadership de sa présidente FATOUMATA BATOULY Niane .

L’infrastructure a été inaugurée, mardi 03 janvier 2023, par la présidente BATOULY en présence des autorités administratives, communales et coutumières.

Les bénéficiaires de ce projet, notamment des femmes de la ville de Kayes, ont remercié chaleureusement le mouvement An bi ko, à travers sa présidente, pour la réalisation de ce joyau hautement utile à toute la population malienne en général et Kayesienne en particulier.

La présidente du mouvement An bi ko, Fatoumata BATOULY Niane, a invité les bénéficiaires à prendre soin du centre avant de leur promettre l’accompagnement du mouvement An bi ko.

Après le centre de formation en production de savon, la présidente Fatoumata BATOULY Niane a gracieusement offert à la jeunesse de Kayes un terrain de football synthétique à Lafiabougou. Premier du genre, ce terrain synthétique de type five dans la ville, est équipé de lampadaires solaires intelligents qui permettront aux sportifs d’exercer librement leurs passions 24 / 24.

Pour renforcer la sécurité routière, la Présidente Batouly a également remis 36 feux tricolores aux autorités administratives et communales. Une dizaine de carrefours seront désormais équipés de feux tricolores avec pour seul but de protéger les usagers des routes.

Cette cérémonie a été couplée à la remise également de kits sanitaires pour les structures de santé de la région de Kayes. Il s’agit pour la présidente An bi ko de renforcer les aides déjà effectuées dans les structures de santé de la région de Kayes afin d’améliorer les conditions de vie desdites structures sanitaires.

Cette cérémonie de remise a réuni les responsables de l’ANASER et des agents de santé.

En somme, sans risque de se tromper, le mouvement An Bi ko sous le leadership éclairé de sa présidente Fatoumata BATOULY Niane est sur tous les chantiers du développement humain et durable du pays.

Correspondance particulière

