L’Afrique Football Élite (AFE)sous la férule du coach Sekou Seck, arrive à se faire respecter dans le championnat national Ligue 1 Professionnel du Mali avec stratégie et exploit. Au compte de la 13ème journée disputée ce weekend, elle a réussi à décrocher de précieux points de victoire face à l’ASKO, battue sur le score de 2 buts à 1.

13e du classement avec 7 points après 8 journées du championnat national, l’ASKO au début de ce match est apparue féroce et déterminée à obtenir les trois (3) points pour sauver son rang dans cette compétition. C’est ainsi que le club de Korofina commence l’assaut en dominant le jeu avec une occasion magnifique qui ne sera pas concrétisée. Comme adversaire du jour, c’était l’ AFE, 4e du classement avec 12 points. Dans l’abordage de cette rencontre elle a réussi à marcher doucement sans pression avant de trouver l’occasion parfaite pour ouvrir le score dès les 16e m de jeu par Monzon Ange Fabien sur un tir parfaitement cadré à l’insu du portier Amidou Coulibaly de l’AS Korofina.

Il a fallu attendre les dernières minutes des premiers 45 m pour voir l’ASKO égaliser à la 44e m par le biais de Cheick A Diarra. Les deux formations observent la pause sur ce score d’un but partout.

De retour des vestiaires, les deux équipes n’arriveront pas à montrer un autre visage, puisqu’on n’a pas assisté à une occasion digne de ce nom jusqu’à la 67e m de jeu où sur une centre bien négocié Oumar Diallo trouve le fond du filet de l’ASKO en inscrivant le deuxième but de l’AFE.

Après ce magnifique but, le score du tableau d’affichage ne connaîtra pas de changement jusqu’au coup de sifflet final du central Abdoulaye Diarra. Score final 2-1 pour l’Afrique Football Élite (AFE).

Dans son intervention, le coach de l’AFE Sékou Seck dira que c’était un match difficile vue que c’était dur de prendre des points dans ce championnat. Un exploit que ses poulains réussiront. « Je ne peux que remercier et féliciter les joueurs car ce n’était pas évident car j’ai vu une équipe de l’ASKO engagée et déterminée en voulant prendre les trois points coûte que coûte, malheureusement elle a trouvé en face une équipe plus motivée et plus engagée » estime le coach Seck.

Pour sa part, le coach de l’ASKO, Fily Dembélé dira qu’il était venu pour la victoire mais que malheureusement ça n’a pas marché. Qu’il n’a pas su être efficace devant l’adversaire et le but. Selon lui, ils vont tirer des leçons et se projeter pour la prochaine journée.

Par Safiatou Coulibaly

