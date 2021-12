La finale de la 21e édition de “Maxi Tour School”, le plus grand concours interscolaire de l’Afrique de l’Ouest, s’est déroulée le samedi 18 décembre dernier sur l’esplanade du palais de la culture Amadou Hampâté Bah autour d’un dîner gala. À l’issue des épreuves de la finale, les vainqueurs ont reçu des tablettes et des téléphones Samsung de la part du Moov Africa Malitel, en guise d’encouragement.

ette cérémonie était présidée Andogoly Guindo, ministre de l’Artisanat, de la Culture et de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, en présence du chef de Cabinet du ministère de l’Éducation nationale, Cheick Hamed Tidiane Kane, du représentant du directeur général du Moov Africa Malitel, ainsi que des responsables de plusieurs établissements scolaires.

Organisée par l’agence de communication globale “Prestige Consulting” en partenariat avec Moov Africa Malitel, cette 21ème édition de l’émission de téléréalité “Maxi Tour School” a regroupé au départ une centaine d’établissements scolaires issus du district de Bamako et de Koulikoro. Après plusieurs mois de compétition, ils étaient une vingtaine d’établissements scolaires à s’affronter en finale dans six (6) rubriques que sont : Mots et lettres, Chant, Poésie, Miss, Danse et chorégraphie.

La finale de la rubrique Mots et lettres a été remportée par le lycée Massa Makan Diabaté, suivi du lycée Daby N’Tiéni et la troisième place est allée au lycée Kampola. Quant à la rubrique Poésie, elle a été remportée par le lycée Toubancoro, suivi du lycée Toubancoro I et la troisième place est revenue lycée Toubancoro II. Le lycée Safi a remporté le premier prix de la rubrique Chant, suivi du lycée Toubancoro et le lycée Badéni Théra s’aduge la troisième place. Pour la rubrique Poèsie, le lycée Kampola s’est classé premier, suivi du lycée Badéni Théra et la troisième place est revenue à l’annexe de CFP-SK. La rubrique Danse et Chorégraphie a été gagnée par le lycée Safi, suivi du lycée Planète et la troisième place est revenue au lycée Badéni Théra.

Auparavant, le représentant du Moov Africa Malitel, Cheick Hamed Tidiane Kane, a indiqué que Moov Africa Malitel a pris l’engagement d’encourager et de soutenir l’excellence, mais aussi de donner la chance aux plus vulnérables d’avoir accès à une bonne éducation. “En marge de ses principaux axes qui sont l’Éducation, la Santé, la Culture, nous soutenons également les structures en charge de l’enfance défavorisée. L’éducation tient une place importante dans toutes les sociétés. De l’agora grecque au collège moderne de l’école coranique à l’université, l’histoire de l’école est une odyssée fantastique, celle de la quête du savoir pour le triomphe de l’esprit.

Le rôle de l’école n’est pas, simplement, d’assurer la diffusion et la transmission du savoir ; il est aussi d’éclairer le chemin des hommes, en repoussant les frontières de l’ignorance. De l’antiquité à nos jours, en élargissant constamment le faisceau de connaissance, l’école a, ainsi, contribué de manière prodigieuse au développement de nos civilisations”, a-t-il précisé.

Pour sa part, le ministre de l’Artisanat, de la Culture et de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a précisé que “Maxi Tour School” est la seule émission de téléréalité en Afrique de l’Ouest qui participe à l’éducation de la jeunesse. “Maxi Tour School est une émission de téléréalité et citoyenne qui contribue à l’éducation des masses et plus particulièrement des jeunes à travers la culture et diverses formes d’expression artistique et culturelle de notre pays. Je voudrais, à l’entame de mes propos, adresser un vif remerciement à l’endroit d’Ismaël Ballo alias Ballody, l’initiateur de l’émission. Vu l’utilité et l’apport de cette émission à l’éducation et à la jeunesse du Mali, le gouvernement continuera de l’accompagner”, a-t-il dit.

Ce dîner gala de clôture de la 21e édition de l’émission de téléréalité “Maxi Tour School” a été également une occasion pour les organisateurs de lancer les activités de la 22ème édition de l’émission.

Mahamadou TRAORE

