La Commission d’organisation de la deuxième édition de la coupe de l’Office de radio et télévision du Mali (Ortm) a procédé, le mardi 24 mai dernier à l’hôtel de l’Amitié, à la remise des maillots et autres équipements aux huit (8) équipes participant à la compétition. Cette remise a pour but de doter les équipes de meilleurs équipements afin de rehausser l’éclat de cette grande compétition de football.

Cette remise de maillots s’est déroulée en présence d’Abdoulaye Diakité, directeur général adjoint de l’Ortm ; Yacouba N’Tominy Diakité, parrain de l’évènement et Pdg du Groupe Toula International ; Issa Sidibé, président de la Ligue du football du district de Bamako ; Adama Bérété, maire de la Commune IV qui représentait les maires des six communes du district de Bamako.

Après le succès de la première édition, l’Ortm et ses partenaires ont décidé de lancer la deuxième édition de la coupe Ortm qui va se dérouler du 16 juillet au 24 septembre 2022. Cette grande compétition a pour objectif de créer un espace où les jeunes footballeurs puissent exprimer leur talent.

Pour que la compétition puisse être une réussite, le parrain Yacouba N’Tominy Diakité, a décidé d’offrir des équipements sportifs aux huit équipes en compétition (les six communes du district de Bamako et les communes de Kati et de Bougouni) d’où l’organisation de cette cérémonie. Selon Abdoulaye Diakité, directeur général adjoint de l’Ortm, cette remise de maillots aux équipes participantes est pleine de signification pour les membres de la chaîne nationale. “Hier, nous avons assisté au tirage au sort de cette deuxième édition de la coupe Ortm. Aujourd’hui, nous procédons à la remise des maillots et autres équipements aux équipes engagées dans la compétition. Connaissant le parrain de cette édition, je suis sûr qu’il est prêt à apporter beaucoup pour son pays d’où la qualité de ces différents équipements. Nous tenons à le remercier pour tout ce qu’il fait afin que cette compétition puisse être une réussite totale. Je profite également de l’occasion pour remercier la ligue du football du district de Bamako pour son accompagnement sans cesse”, a-t-il indiqué.

Pour le parrain, Yacouba N’Tominy Diakité, aucun sacrifice n’est de trop pour son pays. “L’année dernière, nous avons assisté à un très bon tournoi de football, c’est pour cela que nous sommes là aujourd’hui. Je suis installé en Côte d’Ivoire, mais je suis sans nostalgie de mon pays grâce à l’Ortm. Vous savez, j’ai été sollicité par le doyen Djibril Traoré lors du championnat d’Afrique de Nations (CHAN) au Cameroun qui a voulu que j’accompagne l’Ortm afin de redémarrer sa compétition de football qui était à l’arrêt depuis des années. Je n’ai pas hésité une seule fois à parrainer cette compétition parce que c’est grâce à cette chaîne que les Maliens de l’extérieur ne sont plus nostalgiques de leur pays. Ensuite, il y a la situation du pays, c’est-à-dire la crise qui secoue le pays depuis des années. À travers cette compétition, les jeunes vont s’occuper de jouer au ballon au lieu d’aller prendre des armes et être ennemis d’eux-mêmes. C’est un honneur pour moi d’accepter d’accompagner l’Ortm pour cette belle initiative”, a-t-il laissé entendre. Il a ensuite souhaité la bienvenue à l’équipe de Kati et celle de Bougouni. A la suite des différentes interventions, les représentants de différentes équipes ont reçu des mains de Yacouba N’Tominy Diakité, le parrain et d’Abdoulaye Diakité, Dga de l’Ortm, des maillots et des ballons.

Rappelons que la poule A est constituée de la Commune IV qui est le vainqueur de l’édition précédente, la Commune II, la Commune V et Kati. Quant à la poule B, elle est composée de la Commune VI, la Commune I, la Commune III et Bougouni.

Mahamadou TRAORE

Commentaires via Facebook :