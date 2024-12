4e édition du mémorial ATT : Coup d’envoi ce samedi sous la présidence du maire de Mopti Issa Kansaye

Pour la quatrième fois, la ville de Mopti va abriter la compétition de football dédiée au défunt président de la République Amadou Toumani Touré (ATT), natif de la localité. Placé sous le parrainage de la présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance, Mme Touré Lobbo Traoré, le lancement de ce tournoi est prévu demain samedi sous la présidence du maire de la Commune urbaine de Mopti, Issa Kansaye.

Le tournoi de football qui en est à sa quatrième édition entre dans le cadre du 4e anniversaire du rappel à Dieu du président ATT, un président bâtisseur, nommé par certains “l’Ami des enfants” et surtout un fan du ballon rond. Cette 4e édition se déroulera du 14 au 21 décembre 2024 sur le terrain Gangal de Mopti, sous le parrainage de la présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance, Mme Touré Lobbo Traoré.

Le lancement de la compétition, prévue demain samedi, est placé sous la présidence du maire de la Commune urbaine de Mopti, Issa Kansaye. Le coup d’envoi du match de la grande finale prévue une semaine plus tard notamment le samedi 21 décembre 2024 sera donné par le gouverneur de la région de Mopti, le général de brigade Abass Dembélé.

Cette compétition regroupe huit centres de football de la Venise malienne de la catégorie des cadets, avec en perspective un élargissement à d’autres localités du pays.

Les centres retenus pour cette rencontre sont : Etoile blanche et AS Sabana de Médina Coura, Cass et Atletico de Sévaré, AS Mopti, AS Benkadi, FC Sabéla, Académie Moussa Djénépo.

En marge de la compétition, le comité d’organisation, présidé par Mangal Traoré, un proche ami et ex-collaborateur du défunt président ATT, procédera à une remise de kits scolaires offerts par la marraine Mme Touré Lobbo Traoré aux élèves méritants de l’Académie de Mopti.

A titre de rappel, l’édition de 2022 avait comme invité d’honneur, Mamoutou Kané dit “Mourlé”, natif de Mopti, ex-international et ancien entraîneur ayant remporté la Coupe d’Afrique junior en 2019. En 2023, Adama Dembélé dit “Adama Bô”, également natif de Mopti, ancien défenseur du Débo Club et des Aigles, était l’invité d’honneur.

Pour cette année, un ancien footballeur ou une personnalité du monde du football qui s’est illustré au plan national ou international sera au cœur de cet événement qui rassemble la jeunesse sportive, cultive l’excellence et favorise la détection des talents.

Kassoum Théra

