Transfuge de l’AS FAR l’été dernier, le milieu offensif international malien Aboubacar Ibrahim Toungara, a décidé d’aller monnayer son talent en Europe ou il a déposé son baluchon au sein de l’équipe bulgare de Beroe. Auteur d’un bon début de saison, il vient même de prolonger son contrat jusqu’en 2025 sous ses nouvelles couleurs. Mais, le joueur travaille dur pour faire son grand retour au sein de l’équipe nationale malienne.



Entretien.

Après plusieurs années de bons et loyaux services du côté de l’AS FAR, vous décidez de déposer vos valises dans le championnat Bulgare et précisément à Beroe Stara Zagora. Qu’est-ce qui a motivé cette décision ?

Effectivement, j’ai passé 4 ans et demi avec l’AS FAR, avant de venir ici en Bulgarie. J’ai choisi de venir en Bulgarie, parce que depuis ma deuxième année au Maroc, l’équipe m’a contactée tout comme l’AS FAR. Mon projet avec l’AS FAR était de longue durée, donc il a fallu attendre jusqu’à la fin de mon contrat pour que je puisse opter pour Beroe Stara Zagora (…). Le club a aussi un bon projet d’avenir, les dirigeants m’ont convaincu et le projet qu’ils me proposaient était excellent et donc j’ai dit Oui !

En 13 journées, vous avez marqué 2 buts et fait une 1 passe décisive. Comment jugez-vous votre adaptation au sein de ce championnat ?

Pour un début de saison, on dira que c’est pas mal. Je travaille encore plus pour faire mieux. Mon adaptation a quand même été difficile surtout avec les nouveaux collègues. Ce n’était pas du tout facile, mais Al hamdoulilah. Maintenant, ça commence à aller, je commence à comprendre comment ça se passe ici en Bulgarie. Donc, c’est à moi de travailler encore plus pour pouvoir progresser.

Quels sont vos objectifs personnels et collectifs pour cette saison et les années à venir ?

Sur le plan collectif, c’est de décrocher la coupe de la Bulgarie. C’est très important pour le club. À propos du championnat, on essaie de faire une belle performance et de préparer la saison prochaine étant donné qu’il y a pas mal de nouveaux joueurs. Donc, on ne peut pas dire qu’on se focalisera sur le championnat cette saison, on mise plutôt tout sur la coupe. Concernant mes objectifs personnels, il s’agirait de marquer plus de buts et de faire plusieurs passes décisives. Je veux faire une belle performance en championnat, viser aussi plus haut car je suis venu ici en Europe, c’est pour progresser chaque jour. Par la suite avoir une bonne opportunité avec d’autres grandes équipes en Europe.

Depuis un certain moment, on constate votre absence au sein du groupe des Aigles du Mali. Que comptez-vous faire pour retrouver la sélection à nouveau ?

Effectivement, ça fait quelques années que je suis plus sélectionné avec l’équipe nationale du Mali. Mais, je travaille dur pour retrouver le groupe. Comme tout bon jeune joueur malien, j’aimerais défendre les couleurs du Mali. C’est aussi l’un de mes objectifs, pouvoir revenir en sélection.

Sentez-vous prêt si le sélectionneur venait à vous faire appel ?

J’ai choisi de défendre les couleurs du Mali, donc je répondrai toujours présent si le sélectionneur fait appel à moi (…). Comme, je l’ai dit, c’est un objectif pour moi et aussi une fierté de défendre les couleurs de mon pays, alors je répondrai toujours présent à chaque appel. Incontestablement, nous avons une très bonne équipe. Nous avons de très bons jeunes joueurs, personne ne peut dire le contraire. Si on me fait appel, ça sera un jeune joueur talentueux de plus avec mes qualités, je peux être un apport de surcroît.

Qu’est ce que vous pouvez apporter de plus à cette sélection malienne, qui est sur une bonne spirale positive depuis un certain moment ?

Incontestablement, nous avons une très bonne équipe. Nous avons de très bons jeunes joueurs, personne ne peut dire le contraire. Si on me fait appel, ça sera un jeune joueur talentueux de plus avec mes qualités, je peux être un apport de surcroît.

La CAN au Cameroun c’est pour bientôt (9 janvier – 6 février 2022), espérez-vous être parmi les sélectionnés pour défendre les couleurs du Mali ?

En effet, tout bon joueur africain aimerait participer à cette CAN. Donc, c’est aussi un objectif, j’aimerais défendre les couleurs, participer à la CAN. Je me sens prêt, je travaille chaque jour pour m’améliorer et pouvoir participer à cette CAN, parce que c’est un objectif pour moi depuis belle lurette.

Par Dramane COULIBALY

SOURCE: https://reference14sport.blogspot.com/

Commentaires via Facebook :