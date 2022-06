Deux matchs, deux victoires ! C’est le bilan des Aigles pour cette phase de qualification de la CAN 2023. Un bon début pour le nouvel entraineur des Aigles du Mali, Eric Sékou Chelle. Cependant l’arbre ne doit pas cacher la forêt.

Les Aigles du Mali surclassent leur poule pour cette phase éliminatoire pour la CAN 2023 avec deux matchs pour deux victoires. En atomisant le Congo par quatre buts à zéro pour leur premier match sous les ordres de leur nouvel entraineur Eric Sékou Chelle, les Aigles du Mali ont montré de très belles dispositions pour la suite de la compétition.

Le grand problème de cette équipe, semblait être le déficit de but contre l’adversaire. Cette équipe du Mali pouvait, par un passé récent, dominé son adversaire et ne pas pouvoir marquer le moindre but. L’équipe a ainsi été sortie prématurément à la dernière CAN. Aussi, à la phase de qualification pour la prochaine coupe du monde. Il fallait un changement en profondeur. Et le premier changement a été le limogeage de l’entraineur Magassouba qui n’a certes pas démérité à la tête des Aigles mais qui est finalement en panne d’inspiration.

La nomination d’un nouvel entraineur doit pouvoir corriger toutes ces lacunes constatées. Aujourd’hui et pour le moment, le Mali joue et marque des buts. Ce qui n’était pas le cas. Pour le second match contre le Soudan du sud, les hommes d’Eric Sékou Chelle ont su retourner une situation qui n’était pas à leur faveur au coup de sifflet à la fin de la première mi-temps. Au final, 3 buts marqués contre un encaissé. Encore une fois, le coaching a été payant.

Les supporteurs des Aigles ont retrouvé le sourire. Pourvu que cela demeure longtemps. Bonne suite pour les Aigles.

L‘arbre ne doit pas cacher la forêt

Avec ces différentes rencontres, Eric Sékou Chelle et son staff doivent pouvoir se faire une idée sur les jeunes et sortir une bonne formation qui, disons – le haut et fort connait des faiblesses.

Des joueurs ont été convoqués pour ces deux journées qui n’avaient pas leur place au sein de cette formation. C’est le cas de Kalifa Coulibali qui, certes a marqué contre les Diables Rouges mais qui n’a pas l’étoffe nécessaire d’un grand attaquant comme l’était son père Béni Coulibali, ailier gauche virevoltant. Un grand joueur de l’AS Réal. Il faut se passer de ses services. Ce jeune homme qui joue dos au but ne peut rien apporter au Mali. Nous préférons Moussa Doumbia à lui. Lui au moins provoque la défense adversaire et s’en sort avec penalty. Moussa Doumbia est un provocateur de la défense , un vrai baroudeur, un renard des 18 mètres dont l’association avec El BILAL fera mouche. Moussa Diénépo , aussi fils d’un grand joueur du Débo, a fait les beaux jours des Aigles . En méforme en ce moment ,il a besoin de repos pour être utile à son pays.

Au niveau de l’axe central beaucoup doit être fait. La vivacité fait défaut avec assez d’erreurs de placement et de relance. Cédric Kanté doit pouvoir travailler à monter une défense digne de ce nom. Ancien défenseur et capitaine, la tâche ne lui est pas impossible. Les retro passes au gardien Diawara ont fait couler dans les gradins assez de sueurs froides. Cet a aspect doit être revu pour éviter le pire. Si les Aigles veulent aller très loin et donner satisfaction à tout un peuple, sortons de la complaisance, du népotisme et de la coupelle de certains membres de la fédé qui ont tendance à s’ingérer dans le choix des joueurs sélectionnés.

Faisons appel aux joueurs engagés comme le capitaine HAMARI TRAORE. Le Sélectionneur et son STAFF doivent s’assumer et ne pas accepter des ingérences qui impacteront sur leurs résultats .

Tièmoko Traoré

