Désigné grand coupable de l’élimination en Coupe du Roi, Cristiano Ronaldo va devoir réagir rapidement avant le choc contre Al-Hilal, alors que la presse saoudienne n’a pas apprécié sa prestation hier soir.

La première saison complète de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite a été un franc succès sur le plan individuel. Avec 50 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, le Portugais a brillé sous le maillot d’Al-Nassr. Il était bien difficile de reprocher quoique ce soit à la légende portugaise, mais malheureusement pour un club aussi historique qu’Al-Nassr, cela ne suffisait pas. C’est ainsi que l’entraîneur Luis Castro a été remercié, remplacé par Stefano Pioli. En effet, le club basé à Riyad a remporté dans son histoire neuf titres de Saudi Pro League, six Coupes du Roi, trois Coupes d’Arabie saoudite, trois Coupes de la Fédération d’Arabie saoudite et deux Supercoupes d’Arabie saoudite, ainsi que deux Coupes du Golfe des clubs champions, une Supercoupe d’Asie et une Coupe d’Asie des vainqueurs de coupe. En recrutant Cristiano Ronaldo, la direction saoudienne voulait installer une domination tyrannique sur le football national et régional. Les renforts d’Ângelo Gabriel, Mohamed Simakan et Wesley pour épauler Aymeric Laporte, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo et Marcelo Brozović allaient d’ailleurs de pair avec cette logique sportive. Mais en fin de ce mois d’octobre, Al-Nassr a déjà dit adieu à deux compétitions dans laquelle les troupes de Pioli étaient en lice.

Mardi soir, Al-Nassr a été éliminé de la Coupe du Roi en huitièmes de finale après avoir perdu (1-0) contre Al-Taawoun, sur la pelouse de l’Al-Awal Park. Ces derniers se sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale et le seul but du match a été marqué par Walid Al-Ahmad à la 70ème minute du match, tandis que Cristiano Ronaldo a raté un penalty dans les dernières minutes de la rencontre, à la 90+6ème minute pour être précis, en envoyant un boulet de canon sur la transversale. La star portugaise a ainsi loupé un penalty pour la première fois en Arabie Saoudite depuis son arrivée dans l’équipe jaune et bleu. C’est la 31ème fois que le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid rate un penalty dans sa carrière professionnelle. Mais au-delà de cet échec qui a condamné son équipe, la prestation de CR7 laisse à désirer. En effet, sur ses quatre tentatives, le Portugais de 39 ans n’en a cadré qu’une seule. Bien insuffisant pour un joueur de son calibre surtout qu’il a également raté une vingtaine de passes soit un taux de réussite seulement de 65%. Alors que les rumeurs d’une prolongation de contrat du Portugais vont de bon train ces dernières semaines en Arabie saoudite, ce revers cinglant fait tache.

Une élimination qui passe très mal

Tout de suite après la défaite contre Al-Taawoun, Ronaldo a tweeté sur son compte personnel : «chaque défi est une opportunité de croissance», a-t-il écrit. Il a joint à ce message une photo personnelle portant un maillot du club Al-Nasr avec le brassard. Le média Goal Arabia précise néanmoins que l’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus ne s’était pas «excusé d’avoir raté le penalty». À la différence du défenseur français Mohammed Simakan qui «a demandé pardon à tous les supporters d’Al Nassr» dans un autre tweet publié. Pendant que le rival d’Al-Hilal célèbre le retour de Neymar à la compétition, le club d’Al-Nassr encaisse une nouvelle déception. Il convient de noter que Cristiano Ronaldo n’a remporté aucun trophée officiel avec Al-Nassr depuis qu’il a rejoint les rangs du club saoudien, lors du mercato hivernal de janvier 2023, quand il a paraphé un contrat de deux saisons et demie jusqu’au 30 juin 2025. La Coupe des Champions Arabes, organisée par l’Union des associations arabes de football (UAFA), n’est pas une compétition reconnue par la FIFA. La pression sur Ronaldo augmente actuellement en Arabie saoudite, en particulier à l’approche du derby de Riyad, qui opposera Al-Nassr et Al-Hilal en Saudi Pro League vendredi à 19h, car tout le monde attend de savoir comment CR7 se comportera suite à cette élimination fracassante en coupe.

Il s’agit de la deuxième compétition que perd l’équipe entraînée par Stefano Pioli, au cours de la saison actuelle après avoir perdu (1-4) contre le club d’Al-Hilal, en finale de la Super Coupe d’Arabie Saoudite il y a environ deux mois et demi : «sur le plan technique, nous avons bien joué, mais pas suffisamment pour gagner le match. Nous étions concentrés sur le match d’aujourd’hui et la raison pour laquelle j’ai laissé les joueurs au repos, c’est qu’ils n’étaient pas prêts. Nous avons perdu parce que nous n’avons pas su concrétiser nos occasions. Al Taawoun a marqué sur corner. Nous sommes déçus d’être éliminés de la coupe. Mais il nous reste encore deux championnats et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour les remporter», a déclaré l’entraîneur italien après la rencontre. Al-Hilal, qui fait preuve d’une régularité folle, a remporté ses huit matches et est donc en tête du classement du championnat avec 24 points, soit six unités de plus qu’Al-Nassr, qui occupe la troisième place.

Source: https://www.footmercato.net/

