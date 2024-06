“Le sport est un excellent vecteur de promotion et de consolidation de la paix”

Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Amadou Diarra Yalcouyé a présidé, le dimanche 2 juin 2024, la traditionnelle Nuit de la reconnaissance et du mérite, organisée par la Fédération malienne de football. Ce grand rendez-vous des acteurs du football, qui a tenu toutes ses promesses, s’est déroulé à l’Hôtel Radisson Collection en présence de plusieurs invités de marque.

La Fédération malienne de football nous fait le bonheur, chaque année, de clôturer en beauté la saison sportive par une belle soirée intitulée la «Nuit du mérite et de la reconnaissance». Cette soirée, qui est désormais une tradition bien ancrée, est initiée par elle pour magnifier et célébrer les acteurs directs et indirects du football malien par des reconnaissances, des distinctions spécifiques et des récompenses.

Au nom de Monsieur Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, occupé par un agenda gouvernemental, je voudrais exprimer l’accompagnement et les encouragements du département à ce genre d’initiative, dont nous saluons l’esprit et le format.

Permettez-moi de saluer les efforts consentis par le département des sports et la Fémafoot pour que cette saison, qui vient de s’achever, ait pu tenir toutes ses promesses.

En effet, la saison sportive vient de terminer par la finale de la Coupe du Mali, le 1er juin 2024, qui a vu le Stade malien de Bamako remporter la victoire face à l’Afrique football Elite qui n’a pas démérité. Se couronner par un champion et, hier, un vainqueur de la dame Coupe du Mali, la saison a pu tenir ses différentes compétitions dans le temps imparti sans grand soucis.

Je voudrais profiter de l’occasion pour féliciter le Stade malien pour sa 23e consécration ; et le Djoliba Athletic Club sacré Champion de la saison en leur souhaitant bonne chance pour les futures campagnes africaines.

Je suis particulièrement heureux car les derniers matches de la saison, qui viennent de s’achever, ont pu se jouer dans des infrastructures flambant neuf, grâce aux efforts des autorités maliennes. Ce qui augure un lendemain encore meilleur pour la saison sportive à venir. Dans ce cadre, la rénovation est aussi en cours pour l’ensemble des stades communément appelés Stade Can et, cerise sur le gâteau, la construction de nouveaux stades, haut standing, dont celui de Tombouctou.

Je note avec satisfaction que la saison sportive écoulée ait connu la participation du Mali à toutes les compétitions continentales et même mondiales. Ainsi, l’équipe U-17 s’est classée 3e à la Coupe du monde de sa catégorie ; celle des U-18 a remporté le Tournoi international amical de Turquie. L’équipe séniors dames s’est qualifiée pour la phase finale de la Can-2024. Le Mali a terminé en huitième de finale lors de la 34e édition de la Can en février 2024.

Suivant les orientations stratégiques des plus hautes autorités de donner au football malien ses Lettres de noblesse, le département des Sports en collaboration avec la Fémafoot dans un esprit de fair-play a organisé un symposium national sur le football malien. L’objectif de l’exercice était de procéder à un diagnostic sans complaisance des erreurs de management de notre sport roi, aux fins d’en tirer les meilleures leçons pour mieux nous positionner pour les compétitions à venir,

À l’issue du symposium, faut-il, le rappeler, 76 recommandations ont été formulées. Je voudrais vous assurer que nous nous attelons à mettre en œuvre ces recommandations au profit et pour le bonheur du peuple malien qui a envie de voir son équipe remporter le trophée continental.

Je voudrais ici saluer les efforts de la Fémafoot dans la réalisation de sa mission de promotion et de développement du football malien et l’exhorter à amplifier les actions en professionnalisant davantage cette discipline sportive pour plus de performance.

Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’État, disait aux joueurs lors de la remise du drapeau à l’orée de la phase finale de la dernière édition de la Can, je cite : ‘si vous voulez entrer dans l’histoire, faites ce que personne n’a jamais fait’.

Je voudrais donc vous inviter à faire ce qu’aucun comité exécutif de la Fémafoot n’a jamais pu faire pour vous inscrire en lettre d’or dans l’histoire du football national.

Je puis vous assurer que l’accompagnement du département ne fera pas défaut.

Vous conviendrez avec moi que le sport est un excellent vecteur de promotion et de consolidation de la paix, ainsi que du renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Dans cet esprit, il me plait d’inviter les acteurs sportifs maliens, notamment les responsables du mouvement sportif national, ainsi que ceux du football malien, chacun en ce qui le concerne, à jouer pleinement et courageusement sa part de missions pour le rayonnement de notre football. En la matière, le département en charge des sports jouera avec responsabilité toute la mission qui l’est dévouée.

Pour terminer, qu’il me soit permis d’adresser, aux femmes et hommes qui ont été magnifiés pour leur talent, leur dévouement, mes vives et chaleureuses félicitations”.

Moussa Sylvain Diakité, 1er vice-président de la FEMAFOOT :

“Comment ne pas magnifier ces dignes personnalités qui ont porté ou qui portent très haut le drapeau malien…”

Il y a de cela un an, dans cette même salle que Monsieur Mamoutou Touré, notre président a initié cet événement majeur pour récompenser le mérite.

Aujourd’hui, l’homme traverse une épreuve très difficile qui pèse lourdement sur chacun d’entre nous. Nous prions Allah, Le Tout-Puissant, qui, de par sa grâce divine, puisse créer les conditions pour sa libération rapide. Amine !

C’est à la faveur d’une saison pleinement réussie que nous allons décerner des distinctions à certains acteurs du football malien. Ces différentes distinctions vont à nos aînés ; j’allais dire nos devanciers ; à nos partenaires et sponsors ainsi qu’à certains acteurs au présent. Comment ne pas magnifier ces dignes personnalités qui ont porté ou qui portent très haut le drapeau Malien dans les compétitions internationales, ou qui soutiennent financièrement et matériellement le football de notre pays.

La maîtresse de cérémonie, se fera le devoir de les nommer et de faire un bref aperçu sur chacune et chacun des récipiendaires. Pour ma part, au nom du président Mamoutou Touré et des membres du comité exécutif, je dis grand merci à tous nos partenaires, qui, par leur accompagnement permettent à notre football de se faire un nom ; aux anciens, je prie Dieu pour qu’ils restent longtemps parmi nous afin de profiter de leurs conseils. Quant aux jeunes nominés qui sont encore sur les terrains, je leurs souhaite bon vent et beaucoup de succès dans le futur”.

