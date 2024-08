Amadou Diarra Yalcouye lors de la remise des distinctions aux sportifs par baromètre : “Le sport est porteur de valeurs et les Jeux olympiques Paris-2024 l’ont suffisamment prouvé”

“Cette initiative de Baromètre est un excellent facteur de promotion de l’excellence des acteurs du mouvement sportif”

C’est à la Bourse départementale de travail de Saint-Denis que la cérémonie de distinctions de Baromètre “Spécial Jeux olympiques Paris-2024” s’est déroulée, le samedi 3 août 2024, sous la présidence du représentant du ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, Amadou Diarra Yalcouyé. D’éminentes personnalités du monde sportif ont répondu à l’appel à l’image de l’ancien ministre des Sports, Hamèye Founè Mahalmadane (4e vice-président du CNT), le chargé d’affaires de l’ambassade du Mali à Paris, Bakary Dembélé, ainsi que le représentant du Cnosm, Dr. Aliou Badara Traoré. Sans oublier de nombreux invités de marque à l’image du ministre tchadien des Sports, du maire de Bobigny, et de Maliens de la diaspora. Il s’agissait de magnifier tous ceux qui ont contribué à la participation du Mali aux différents Jeux olympiques. Parmi lesquels des dirigeants sportifs, d’anciens athlètes, des journalistes et des amis du Mali. Voici le discours de Amadou Diarra Yalcouyé.

L’honneur m’échoit, devant cette auguste assemblée, de prendre la parole, au nom de Monsieur Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre malien, chargé des Sports, pour célébrer les heureux récipiendaires de cette si prestigieuse distinction de Baromètre, à l’occasion de cette soirée appelée ‘Spécial Jeux olympique 2024’.Je voudrais, à l’entame de mes propos, saluer et exprimer toute ma gratitude au ministre de la Jeunesse et des Sports du Tchad qui a bien voulu honorer de sa présence cette cérémonie. Merci pour cette solidarité africaine.

L’objectif de cette cérémonie solennelle, qui nous réunit, est de rendre un hommage mérité à des femmes et à des hommes, tous des personnalités, qui ont, par leur talent et leur génie, marqué de leur empreinte, la participation de notre pays, le Mali, aux différentes éditions des Jeux olympiques. Ces éminentes personnalités, que nous célébrons, avec joie et fierté, ont été ou sont, de 1964 à nos jours, ministres de la République, journalistes sportifs émérites, médecins sportifs, athlètes et des acteurs infatigables du mouvement sportif malien.

Distingués invités ;Mesdames et messieurs,

Permettez- moi, en ces instants solennels, d’adresser, au nom du ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, mes chaleureuses félicitations aux heureux récipiendaires dont certains sont présents dans cette salle. Je voudrais à cet effet, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, saluer votre dévouement et vos remarquables contributions pour la promotion et le développement du sport malien et surtout pour le rayonnement international du Mali à travers le sport. Aussi, me plait-il de féliciter Baromètre, organisation de veille citoyenne sous le magistère de Monsieur Cheick Oumar Soumano, pour cette heureuse initiative.Cette initiative de Baromètre est un excellent facteur de promotion de l’excellence, de la citoyenneté et d’encouragement citoyen des acteurs du mouvement sportif et même de certains de nos compatriotes de la diaspora qui se sont illustrés par leur engagement et par détermination dans ce qu’ils font.

Distingués invités ;Mesdames et Messieurs, Cette soirée est magnifique par sa symbolique et par la présence d’illustres compatriotes qui ont donné, par les âges, à notre pays ses lettres de noblesse à travers le sport. C’est pourquoi, j’estime utile de rappeler, à l’occasion, que le sport est une école de la vie où il faut travailler pour obtenir des résultats. Il renforce également le sentiment d’appartenance à une histoire, à une identité collective, à une équipe, à un territoire. Ainsi, grâce à la magie du sport, des maliens se sont retrouvés ici à Paris, dans une parfaite communion, pour célébrer l’homme malien et la culture malienne. En sommes, c’est pour dire que le sport est porteur de valeurs et les Jeux olympiques de Paris 2024 l’ont suffisamment prouvé. Je saisis cette occasion pour féliciter et remercier nos courageux représentants à ces Jeux olympiques dans les 5 disciplines, dans lesquels notre pays était engagé à savoir : le football, l’athlétisme, le taekwondo, la boxe et la natation.

Distingués invités ; Mesdames et Messieurs,

Avant conclure mes propos, je me dois, ici et maintenant, de remercier très chaleureusement tout le personnel de l’ambassade du Mali à Paris, et singulièrement le chargé d’affaires, Monsieur Bakary Dembélé pour sa grande mobilisation et pour toute l’assistance apportée à la délégation malienne venue participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. J’associe à ces remerciements, le Comité national olympique et sportif du Mali qui a coordonné de main de maitre l’accréditation et la participation du Mali aux Jeux olympiques de Paris 2024. Monsieur le représentant du président, je te prie de bien vouloir transmettre mes remerciements et mes hommages au respecté président Habib Sissoko. J’adresse une Mention spéciale à la communauté malienne vivant en France, ainsi qu’à tous les artistes et supporters pour leur forte mobilisation et leur soutien dans un élan patriotique à nos équipes olympiques. C’est sur ces notes de reconnaissance que je déclare clos les travaux de la cérémonie de remise des distinctions de Baromètre aux acteurs du monde du sport du Mali”.

Commentaires via Facebook :