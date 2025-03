L’assemblée générale ordinaire (AGO) du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) s’est tenue samedi dernier (1er mars 2025). Les présidents et secrétaires généraux des Fédérations nationales et des groupements sportifs affiliés ont examiné le bilan de l’exercice 2024 et adopté les différents documents soumis à leur appréciation.

Motiver les jeunes athlètes à nourrir le désir d’accomplir, demain, de grandes choses pour eux-mêmes et pour le Mali ! Tel est le souhait exprimé par le président Habib Sissoko à l’ouverture de l’assemblée générale ordinaire (AGO) du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) tenue à son siège samedi dernier (1er mars 2025). Pour y parvenir, le Comité exécutif a fait de la formation sa «vocation première» afin d’étendre constamment la capacité managériale des administrateurs et la pertinence technique des encadreurs.

«Nous nous sommes attelés à cela de façon convenable et notre satisfaction, dans ce domaine, c’est de ressentir que nous avons construit des personnalités. Il s’agit aussi, en plus de l’endurance physique, d’amener la jeunesse sportive à l’école de la citoyenneté», a souligné Habib Sissoko. Et de rappeler, «dans tous les domaines de la gestion des organisations sportives, nous avons essayé de tendre notre action vers l’excellence». Le président a aussi souligné que, avec cette AGO, «le Mouvement olympique et sportif du Mali célèbre la fin d’un quadriennal et surtout la continuation de la gouvernance que nous avons initiée et conduite ensemble». Elle a surtout eu lieu après «une année particulière» marquée par le renouvellement du Comité exécutif et les Jeux Olympique et Paralympique «Paris 2024» (France).

«Nous avons réussi le challenge de renouveler le Comité exécutif dans un bon état d’esprit. Je me réjouis personnellement de cette entente. Je suis conscient du droit d’avoir l’honneur de votre confiance. Et c’est avec confiance que je veux assurer ma fonction, sous votre contrôle, afin de rester dans le chemin qui mène à la réussite du mouvement olympique et sportif de notre pays», a déclaré Habib Sissoko qui a été réélu à la tête de la zone II de l’Association des comités nationaux d’Afrique (ACNOA) le 25 février 2025. Dans son discours, il a aussi loué «la précieuse contribution» du groupe des présidents de fédérations, appelé la «Concertation», qui suit avec régularité et constance le rythme du comité. En 2024, a-t-il poursuivi, la participation aux différents jeux a permis aux fédérations d’apprécier le niveau des athlètes.

En outre, a rappelé le président Sissoko, «votre apport a été déterminant dans la consolidation de la relation avec les partenaires financiers. Je souhaite que vous puissiez poursuivre vos efforts à l’avenir avec le même engagement et le même enthousiasme». Et de rappeler également, «la relation suivie entre le Mouvement olympique et la presse sportive est une exigence du mouvement olympique moderne. Ici aussi, nous sommes en éveil grâce au dynamisme de la coopération avec l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM)».

Dans son intervention, Habib Sissoko n’a pas manqué d’exprimer sa «profonde reconnaissance» au ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi qu’aux partenaires financiers du sport malien dont «la coopération courtoise illustre parfaitement que le sport peut apporter une dimension dynamique à la société par le raffermissement des relations humaines et la culture de la compréhension réciproque». Le président du Cnosm a eu aussi une pensée pieuse pour les membres de la famille sportive arrachés à notre affection, notamment le Général Sékou Hamed Niambélé et l’entraîneur de boxe Amadou dit Opa Kondé, en demandant au Tout-puissant de faire miséricorde à leurs âmes.

A noter que, comme l’avait souhaité Habib Sissoko à l’ouverture des travaux, cette assemblée générale ordinaire s’est tenue dans une bonne ambiance témoignant de «la foi sincère» des participants qui n’aspirent aujourd’hui qu’à faire du sport et de l’olympisme de véritables tremplins de la paix, de la stabilité et du rayonnement du sportif Mali.

Moussa Bolly

