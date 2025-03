Le Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) a tenu son assemblée Générale Ordinaire, le week-end passé, pour faire point de l’exercice de 2024. Ces assises d’une journée ont réuni à Bamako tous les membres qui siègent dans le bureau exécuté du CNOSM dirigé par le Président Habib Sissoko. Rien de substantiel n’a filtré du rapport de l’exercice 2024 du comité olympique du Mali.

Par contre, dans le discours d’ouverture prononcé, le président Habib Sissoko a rendu un vibrant hommage aux illustres sportifs disparus, exprimé sa reconnaissance au Ministère des Sports et aux sponsors pour la coopération efficace qu’ils entretiennent avec les instances sportives.

Il a loué la précieuse contribution du groupe des Présidents de Fédérations, appelé la « concertation » qui, selon lui, suit avec régularité et constance le rythme de leur Association. Leur apport a été déterminant dans la consolidation de la relation avec les partenaires financiers et dans les compétitions d’athlétisme auxquelles les athlètes maliens ont participé, notamment les jeux olympiques de Paris 2024.

Pour les compétitions à venir, il a appelé les dirigeants des comités nationaux olympiques à mettre l’accent sur la formation, à améliorer la capacité managériale des administrateurs et technique des encadreurs. « Il s’agit aussi, en plus de l’endurance physique, d’amener la jeunesse sportive à l’école de la citoyenneté », a insisté le président. Les délégués présents ont assisté à la présentation des rapports d’activités et financiers, suivis des rapports des commissaires aux comptes et de l’audit indépendant. Tous ces rapports ont été approuvés par acclamations.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

