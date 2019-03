Le président sortant de la Ligue d’Athlétisme du district de Bamako a été réélu à l’issue du Conseil du district tenu le samedi. C’est donc parti pour un second mandat de quatre ans pour Souleymane Diabaté. Ses vice-présidents sont Lieutenant-Colonel Aliou Bagayoko et Dr. Hamadoun Garba Cissé, tandis que le directeur Technique se nomme Ousmane Koké Mariko dit Bildo et la Trésorière est Mme Diallo Fatoumata O. M. Maiga. Réélu sur fond de crise, la légitimité du bureau de Souleymane Diabaté remise en question par certains délégués. Tous les regards sont désormais tournés vers la Fédération pour la validation ou non de son bureau.

Rugby:

Le coup d’envoi de la saison de la Fédération malienne de Rugby a été donné par le démarrage du championnat à XV le samedi passé. En ouverture, l’Usfas a pris le meilleur sur Hippo XV sur le score de 19-17. En lever de rideau, les enfants du GET INTO RUGBY (GIR) ont livré un spectacle intéressant.

Football

Coupe de l’Arbitrage : Le Stade malien vainqueur

Le Stade malien de Bamako a remporté la Coupe de l’arbitrage. En finale jouée le samedi, les Blancs de Bamako ont été sans pitié de l’AS Réal battue sur le score sans appel de 3 buts à 0. Ce faisant, le club de Sotuba prend ainsi sa revanche sur les Scorpions qui les avaient auparavant battus en deux finales. Les buteurs Stadistes de cet après-midi sont : Moussa Koné (13′), Issiaka Samaké (33′ s.p) et Bana Diawara (90+2).

A rappeler que la compétition a été initiée par la Ligue de Bamako pour mettre en jambes ses clubs en attendant la reprise du championnat à l’arrêt depuis fin 2017.

Meilleur joueur de l’histoire : Salif et Seydou Kéïta parmi les nominés

Le magazine français France Football va désigner le meilleur joueur africain de l’histoire à travers un vote des journalistes africains, membres du jury africain du Ballon d’or France Football. Dans une liste de 30 footballeurs retenue par le Magazine français, l’on retrouve deux Maliens : Salif Kéita et Seydou Kéita. A titre de rappel, Salif a été le premier ballon d’or africain en 1970 tandis que Seydou a été désigné également ballon d’or du Mondial U20 en 1999.

Liste des 30 nominés

Mohamed Aboutrika (EGY)

Emmanuel Adebayor (TOG)

Mahmoud Al Khatib (EGY)

Lakhdar Belloumi (ALG)

Kalusha Bwalya (ZAM)

Mustapha Dahleb (ALG)

Tarak Dhiab (TUN)

El Hadji Diouf (SEN)

Didier Drogba (CIV)

Mickaël Essien (GHA)

Essam El Hadary (EGY)

Samuel Eto’o (CAM)

Bruce Grobelaar (ZIM)

Nwankwo Kanu (NIG)

Salif Keita (MAL)

Seydou Keita (MAL)

Stephen Keshi (NIG)

Rabah Madjer (ALG)

Rachid Mekhloufi (ALG)

Roger Milla (CAM)

Ndaye Mulamba (RDC)

Noureddine Naybet (MAR)

Thomas Nkono (CAM)

Abedi Pelé (GHA)

Laurent Pokou (CIV)

Jay-Jay Okocha (NIG)

Mohamed Salah (EGY)

Yaya Touré (CIV)

George Weah (LIB)

Rashidi Yekini (NIG)

Commentaires via Facebook :