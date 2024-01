Baraka Petroleum appuie l’AJSM à hauteur de 2 millions F CFA

Afin de permettre aux journalistes sportifs maliens de travailler dans les conditions optimales durant la Can/Côte d’Ivoire-2023, la société Baraka Petroleum a remis le samedi 6 janvier une enveloppe de deux millions de F CFA à l’Association des journalistes sportifs du Mali. La cérémonie de remise s’est déroulée dans l’enceinte de ladite société.

Une cérémonie sobre mais pleine de signification ; c’est en ces termes qu’on peut décrire la remise de la contribution de la société Baraka Petroleum à l’Association des journalistes sportifs du Mali. En remettant l’enveloppe au président de l’Association des journalistes sportifs du Mali, Oumar Baba Traoré, Mohamed Dabo, le responsable financier de Baraka Petroleum, a, au nom du PDG de cette entreprise, Sadio Bathily, exprimé toute leur fierté d’accompagner les journalistes maliens pour une cause noble. Il a rappelé que leur société est une entreprise 100% malienne et surtout citoyenne : en reversant chaque année aux Maliens une partie de leurs bénéfices. “C’est dans ce cadre que ça soit au niveau du sport ou dans d’autres activités baraka est là toujours à assister et à aider la population malienne”, a expliqué Dabo. Il a formé des vœux de réussite à l’équipe nationale afin qu’elle nous ramène le trophée de la Can pour la première fois.

Très ému par ce geste de la société Baraka, le président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré, qui était accompagné de son vice-président, Alou Badara Haïdara, a apprécié à sa juste valeur cette action patriotique de Baraka Petroleum. C’est pourquoi, il a, au nom des 354 journalistes sportifs, photographes et cameramen du Mali, remercié le donateur pour cette aide. Pour le président de l’AJSM, l’assistance de la société Baraka Petroleum à son association sera d’une importance capitale pour eux et va les aider à amoindrir les coûts pour les journalistes sportifs maliens à la Can.

Aux dires du président, pendant un mois, l’Association se chargera de transporter par bus en Côte d’Ivoire, d’assurer le déplacement des journalistes entre les différentes villes, de loger les 60 journalistes accrédités, de leur donner la nourriture. Une tâche qui ne sera pas facile. D’où l’importance de cet appui.

Cette remise a été aussi une occasion pour le président de l’AJSM de remercier Baraka Petroleum pour son appui aux journalistes à la Can au Cameroun. “A la Can du Cameroun, il y a deux ans, Baraka nous avait appuyés. Cela nous a été d’un apport très import t”, a-t-il rappelé. Notons que la société Baraka Petroleum est un des géants de la commercialisation et la distribution des produits pétroliers au Mali. Il dispose à cet effet près de 30 stations-services reparties dans plusieurs localités du Mali et Bamako. Kassoum Théra

