Barcelone – Polémique : Gerard Piqué règle ses comptes avec Josep Maria Bartomeu !

Actuel président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu subit de nombreuses critiques. Et ses détracteurs viennent même du vestiaire blaugrana. Ce vendredi, Gerard Piqué n’a pas hésité à s’en prendre à son président et à sa direction.

Ces dernières semaines, la crise a été terrible au FC Barcelone. En effet, le club catalan a été humilié en Ligue des Champions par le Bayern Munich (8-2). Un terrible revers qui a délié les langues de nombreuses personnes et les critiques se sont notamment dirigées vers Josep Maria Bartomeu. Actuel président du club catalan, l’Espagnol est au coeur de nombreuses polémiques . Au fil des semaines, la colère est d’ailleurs montée contre Bartomeu que ce soit lors du feuilleton Lionel Messi, ou plus récemment avec la motion de censure initiée à son encontre. Celle-ci ayant recueilli de nombreuses signatures de socios, un référendum se tiendra dans les prochaines semaines pour possiblement destituer le président blaugrana. Alors que de nouvelles élections devaient se tenir en mars prochain, elles pourraient intervenir plus rapidement que prévu. En attendant, on ne digère toujours pas la gestion de Josep Maria Bartomeu et Gerard Piqué ne s’est pas privé pour le faire savoir.

« C’est scandaleux »

Alors que Josep Maria Bartomeu s’attire les foudres de tout le monde, Gerard Piqué s’est lui aussi lâché. « Ma relation avec le président ? Je ne veux avoir de problème avec personne, mais des fois… », a-t-il premièrement dans un entretien pour La Vanguardia . Par la…

Lire gratuitement l’intégralité de cet article sur le10sport.com

Commentaires via Facebook :