Basket-ball : un match de gala pour magnifier le partenariat fructueux entre Orange-Mali et la FMBB

Dans le cadre de l’ouverture du championnat national de basket-ball, saison 2022-2023, un match de gala a opposé l’opérateur de téléphonie mobile, Orange Mali, à la fédération malienne de basket-ball (FMBB). C’était le vendredi 03 mars au Palais des Sports, Salamata Maïga.

Cette rencontre de gala de basket-ball qui a opposé l’opérateur de téléphonie mobile, Orange Mali, à la fédération malienne de basket-ball (FMBB) entre dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux structures. Ce match, dont le score reste anecdotique, est une façon pour Orange Mali, et la FMBB de magnifier leur partenariat. Car, faut-il le rappeler, la société de téléphonie mobile est le sponsor officiel de la FMBB et premier partenaire du basket-ball malien.

La filiale de la société française au Mali, à ce titre, apporte un soutien matériel et financier à la FMBB. Celle-ci de son côté véhicule l’image de la société. C’est ce partenariat entre les deux structures qui a permis au Mali d’engranger de précieux résultats sur la scène internationale. « N’eût été le partenariat dynamique et fécond avec Orange Mali, les résultats que nous avons aujourd’hui n’auraient pas été obtenus », a reconnu le 1er vice-président de la FMBB. Selon Djibril Cissé, cette rencontre est une pratique qui doit être honorée. Tout en saluant les efforts de la société de téléphonie mobile, il a indiqué que la FMBB va tout mettre en œuvre pour pérenniser son partenariat gagnant-gagnant avec Orange-Mali.

Pérenniser le partenariat

L’objectif de cette rencontre était de montrer au public sportif et à tous les maliens que Orange Mali se tient au côté de la FMBB pour toujours porter plus haut la balle au panier du pays, a expliqué Doucouré Fatoumata Sangaré. « Ce soir, on a livré un match et on a pris notre revanche. On est très contente d’avoir pris la coupe », s’est-elle réjouie.

Malgré l’avènement d’une nouvelle équipe dirigeante à la tête du basket-ball malien, Doucouré a promis de poursuivre le partenariat avec la FMBB. « C’est un partenariat ancien et pérenne avec la FMBB. Nous connaissons déjà le nouveau président pour avoir été déjà président de la fédération. L’objectif est de mettre en place un plan de travail commun, une feuille de route pour pouvoir faire briller le basket-ball malien », a -t-elle expliqué.

A noter que ce match de gala entre la société de téléphonie mobile et la FMBB s’est joué en marge des rencontres de la première journée du championnat nationale de Basket-ball.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

