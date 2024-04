Meilleur buteur de Bundesliga avec 32 pions, Harry Kane court toujours après son premier trophée. À deux jours du quart de finale retour de la Ligue des champions contre Arsenal (à 21h), après le 2-2 à l’aller, l’attaquant du Bayern Munich a fait une croix sur le titre de champion de Bundesliga après le dernier succès du Bayer Leverkusen. Relançant ainsi la théorie d’une “malédiction” que l’Anglais traîne depuis des années

Tout le monde est unanime sur le sujet, Harry Kane est l’un des meilleurs buteurs du monde. Parti au Bayern Munich l’été dernier pour franchir un cap, l’attaquant n’a pas tardé à se mettre les Bavarois dans la poche avec ses 32 buts, faisant de lui l’actuel meilleur buteur de Bundesliga. Pourtant, à maintenant 30 ans, l’Anglais n’a toujours pas gagné de titre en club lors de sa carrière. Une statistique laissant place à l’hypothèse d’une “malédiction Harry Kane”.

Cette saison, l’ancien de Tottenham n’a plus qu’une seule carte en club pour briser ce mauvais cycle. Ironie du sort, Kane devra venir à bout d’Arsenal (rival de son club de coeur Tottenham et club dont il était supporteur plus jeune) ce mercredi (à 21h), afin de poursuivre sa route en Ligue des champions. Seule compétition que les Bavarois peuvent encore espérer gagner. Une nouvelle fois buteur au match aller (2-2), Kane peut faire coup double en éliminant les Gunners, et en donnant un peu de joie aux fans Bavarois. Même si au tour suivant, un gros morceau sera présent avec Manchester City ou le Real Madrid.

Le Bayern Munich a presque tout perdu cette saison

Habituel rouleau compresseur en Allemagne, le Bayern Munich gagne le plus souvent au moins un titre chaque saison. Dans ces conditions, il était inenvisageable de voir Harry Kane ne pas remporter le trophée qu’il recherche depuis tant d’années. Pourtant, les Munichois ont réussi l’improbable en ne gagnant aucune compétition nationale cette saison. Les prémices d’une saison galère n’ont pas tardé à émerger.

Quelques semaines après son arrivée depuis Tottenham, l’Anglais a déjà l’opportunité de glaner son premier titre avec la Supercoupe d’Allemagne en août dernier. Mais contre toute attente, Leipzig corrige les hommes de Thomas Tuchel avec un triplé de Dani Olmo (3-0). L’entrée en jeu de Kane n’a rien changé au scénario. Une première contre-performance ne tardant pas à faire réagir sur les réseaux sociaux, avec les internautes qui évoquent déjà la “malédiction Harry Kane”.

Brillant sur les près, Kane aurait pu compter sur la Coupe d’Allemagne pour sauver la mise. Mais son équipe n’a pas suivi le mouvement, et s’est même fait humilier par le FC Sarrebruck (club de troisième division allemande) au 2e tour. L’Anglais assiste alors depuis le banc de touche à l’élimination des siens, et à la fin d’une chance de remporter un trophée.

Le plus gros ‘exploit’ cette saison de la “malédiction Kane” est sans doute la perte du titre de champion de Bundesliga. En rejoignant une équipe sacrée onze fois de suite, le buteur semblait avoir 100% de chances de gagner le titre national, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Malgré ses pions, Kane voit impuissant les Munichois enchaîner les revers. Conséquence, le Bayer Leverkusen, encore imprenable cette saison, a remporté la mise pour la première fois de son histoire.

Autant d’éléments suffisants pour dire que Kane à la poisse? Absolument pas selon l’ancien buteur Dimitar Berbatov qui a dézingué cette théorie lors d’un entretien accordé à Betfair il y a quelques semaines: “Allez vous faire f***, ça a l’air stupide et c’est un manque de respect! Je ne veux même pas y penser. Parfois, le football et la vie fonctionnent ainsi. Il gagnera des trophées, c’est sûr.”

Quand la Ligue des champions et l’Euro échappent à Kane

Kane n’a probablement jamais été aussi proche de mettre fin à sa “malédiction” que durant l’Euro 2020. Au terme d’un parcours exceptionnel où l’Angleterre élimine durant les phases finales l’Allemagne, l’Ukraine et le Danemark, les Three Lions affrontent en finale l’Italie de Gianluigi Donnarumma. Auteur de quatre buts durant la compétition, l’Anglais a su être décisif, mais pas assez pour faire gagner son pays. Au terme d’une séance de tirs au but marquée par les ratés de Rashford, Sancho et Saka, la sélection de Gareth Southgate échoue si près du but.

Les finales ne réussissent pas à Kane, que ce soit avec l’Angleterre, le Bayern Munich et même Tottenham. Oui, les Spurs ont bien failli gagner une Ligue des champions. C’était en 2019 sous les ordres de Mauricio Pochettino. Après avoir éliminé consécutivement le Borussia Dortmund, Manchester City et l’Ajax Amsterdam, Tottenham retrouve en finale Liverpool. Titularisé à la pointe de l’attaque, Kane ne parvient pas à conclure face à des Reds qui l’emportent 2-0. Un énième coup dur pour l’Anglais à la fois si proche, et si loin de soulever un trophée prestigieux.

Les internautes persuadés que Kane est “maudit”

Si le dernier titre de Tottenham remonte à 2008 en EFL Cup, les Spurs emmenés par le brillant Kane ont eu maintes occasions de garnir leur armoire à trophées. Mais à chaque finale atteinte, les Anglais n’ont jamais su gagner le match le plus important. En 2015 et en 2021, les joueurs du nord de Londres ont ainsi échoué au dernier stade de la Coupe de la ligue anglaise.

