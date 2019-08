Les médias s’affolent ce mardi dans le feuilleton de l’été, celui de Neymar. Ce n’est plus un secret pour personne, le Brésilien veut et va quitter la capitale. Malgré un intérêt du Real Madrid, le FC Barcelone obtiendrait toujours les faveurs du numéro 10. Les choses semblent s’accélérer puisqu’une réunion est prévue entre une délégation du club catalan et Leonardo. Autre information importante, Messi aurait appelé “Ney’” pour lui demander de revenir. On fait le point.

Le début de la fin? C’est ce qui semble se profiler cette semaine avec une réunion décisive qui devrait se dérouler ce mardi après-midi à Paris. Selon le média catalan RAC1 relayé par Mundo Deportivo, Javier Bordas, directeur du FC Barcelone, Eric Abidal, secrétaire technique, et André Curry, représentant du club, vont se rendre à Paris pour cette réunion au sommet. La délégation du Barça a l’intention de discuter avec Leonardo pour avancer dans les discussions.

Neymar penche pour le Barça Depuis quelques jours et l’absence lors du premier match du Paris Saint-Germain en Ligue 1 de l’auriverde, le club a décidé de laisser partir le Brésilien et négocie donc son départ. “Les négociations ont progressé plus qu’avant, mais nous ne sommes pas encore parvenus à un accord. Nous voulons savoir le plus rapidement possible à quoi ressemblera l’avenir de Neymar”, avait déclaré Leonardo. Selon les informations du Parisien, Neymar privilégierait toujours un retour à Barcelone. Le média français croit savoir que le club catalan aimerait proposer Philippe Coutinho, valorisé à hauteur de 120 millions d’euros, plus une somme d’argent comprise entre 60 et 80 millions d’euros. Sport va même plus loin. Pour eux, le club de la capitale souhaiterait régler le dossier Neymar d’ici les prochaines heures. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, aurait eu comme mission, de la part de Nasser Al-Khelaïfi, de parvenir à un accord dans les meilleurs délais.

Messi entre dans la danse

Un autre facteur (très) important s’est s’immiscé dans le dossier ce mardi: Lionel Messi. Selon le journal sportif espagnol Marca, l’Argentin aurait téléphoné à Neymar avec l’indication suivante: “Ne va pas au Real, revient au Barça”. Messi et Neymar étaient très proches quand ils ont partagé le vestiaire du FC Barcelone. Le respect mutuel était grand, sur et en dehors du terrain. Neymar ne manque pas de souligner à quel point le fait de jouer avec Messi a favorisé son développement en tant que joueur de football. Messi, pour sa part, avait tout mis en œuvre pour empêcher le transfert de Neymar au PSG il y a deux ans.

Comme le souligne HLN, l’opinion de Messi est très appréciée dans les plus hautes sphères du Barça. Messi est plus que le capitaine des “blaugranas”. Le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, tient dûment compte des souhaits du prodige. La preuve en fin de saison dernière: la majorité des “socios” ont réclamé la peau à Ernesto Valverde. Messi a exprimé son soutien à son entraîneur. Valverde est toujours dans son fauteuil trois mois plus tard. Source: https://www.7sur7.be

