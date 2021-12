Le sélectionneur national Mohamed Magassouba a dévoilé, vendredi dernier, la liste des joueurs sélectionnés pour la phase finale de la CAN 2021 qui aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. C’était lors d’une conférence de presse au siège de la Fédération malienne de football (Femafoot).

Au total, 28 joueurs ont été sélectionnés par le sélectionneur national pour cette campagne camerounaise qui regroupera 24 sélections du continent. Si tous les cadors figurent sur la liste du technicien Magassouba, on note quand même quelques surprises. Parmi ces surprises, on peut citer le défenseur du Horoya de Guinée, Issaka Samaké et des milieux de terrain de Giresunspor (Turquie), Hamidou Traoré «Dou» et de Brighton (Angleterre), Yves Bissouma. Ce dernier n’a plus joué en sélection nationale depuis octobre 2018 et raté les éliminatoires de la CAN 2021 et de la phase de poules de la Coupe du monde 2022. Le joueur de Brighton est actuellement sous contrôle judiciaire en Angleterre, mais, le sélectionneur national a assuré qu’il sera dans le groupe. «Il a été convoqué et il va tout faire pour être dans le groupe», a déclaré Mohamed Magassouba.

Dans le registre des absences, on note celle du gardien du Stade malien, Mohamed Niaré, Sékou Koïta (Red Bull Salzbourg), convalescent et Cheick Doucouré qui a décidé de faire une pause dans sa carrière internationale. Excepté ces trois éléments, presque tous les joueurs qui ont participé aux éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar 2022 sont là.

Entre autres, on peut citer les gardiens Djigui Diarra (Young Africans, Tanzanie), Ibrahim Bosso Mounkoro (TP Mazembé, RD Congo) et Ismaël Diarra Diawara (Malmö, Suède), les défenseurs Hamari Traoré (Rennes, France), Falaye Sacko (Guimarães, Portugal), Charles Traoré (FC Nantes, France), Mamadou Fofana (Amiens, France), Boubacar Kiki Kouyaté (Metz, France), Sénou Coulibaly (Dijon, France), les milieux de terrain Diadié Samassékou (Hoffenheim, Allemagne), Amadou Haïdara (RB Leipzig, Allemagne), Mohamed Camara (Red Bull Salzburg, Autriche), Adama Traoré (Hatayspor, Turquie), Aliou Dieng (Al Ahly, égypte), les attaquants Moussa Djénépo (Southampton, Angleterre), Moussa Doumbia (Reims, France), Adama Traoré (Shérif Tiraspol, Moldavie), Ibrahima Koné (Sarpsborg, Norvège), Kalifa Coulibaly (FC Nantes, France).

Au total, il y a quinze rescapés de la dernière CAN dans l’effectif de Mohamed Magassouba, contre onze qui disputeront leur première CAN au Cameroun. 24h seulement après l’annonce de la liste des 28 joueurs sélectionnés, le technicien Magassouba et ses protégés ont entamé leur stage de préparation à Kabala. Le programme prévoit également dix jours de stage en Arabie saoudite. «Pendant notre séjour en Arabie saoudite, il y aura trois matches amicaux, mais pour le moment, ce sont deux rencontres qui sont confirmées. Nous allons jouer deux rencontres contre la Côte d’Ivoire, respectivement les 4 et 5 janvier. Pour la troisième rencontre, rien n’est confirmé», a précisé Mohamed Magassouba.

Lors de la phase de la CAN, le Mali évoluera dans le groupe F où les Aigles en découdront avec la Tunisie (12 janvier), la Gambie (16 janvier) et la Mauritanie (20 janvier). Seuls les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les huitièmes de finale. Lors de la dernière CAN qui s’était déroulée en 2019 en égypte, la sélection nationale était encore logée dans la même poule que la Tunisie et la Mauritanie. Les protégés de Mohamed Magassouba avaient dominé les Mourabitounes de Mauritanie (4-1) et fait match nul contre les Aigles de Carthage (1-1). Ensuite, le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers sont tombés en huitièmes de finale, face aux Eléphants de Côte d’Ivoire (1-0).

Boubacar THIERO

LES 28 JOUEURS

Gardiens : Djigui Diarra (Young Africans, Tanzanie), Ibrahim Bosso Mounkoro (TP Mazembé, RD Congo), Ismaël Diarra Diawara (Malmö, Suède).

Défenseurs : Hamari Traoré (Rennes, France), Falaye Sacko (Guimarães, Portugal), Charles Traoré (FC Nantes, France), Mamadou Fofana (Amiens, France), Boubacar Kiki Kouyaté (Metz, France), Senou Coulibaly (Dijon, France), Moussa Sissako (Standard Liège, Belgique), Issaka Samaké (Horoya, Guinée), Massadio Haïdara (RC Lens France).

Milieux : Diadié Samassékou (Hoffenheim, Allemagne), Amadou Haïdara (RB Leipzig, Allemagne), Mohamed Camara (Red Bull Salzburg, Autriche), Adama Traoré (Hatayspor, Turquie), Aliou Dieng (Al Ahly, égypte), Lassana Coulibaly (Salernitana, Italie), Kouamé N’Guessan (Troyes, France), Yves Bissouma (Brighton, Angleterre), Hamidou Traoré (Giresunspor, Turquie).

Attaquants : Moussa Djénépo (Southampton, Angleterre), Moussa Doumbia (Reims, France), Adama Traoré (Shérif Tiraspol, Moldavie), Ibrahima Koné (Sarpsborg, Norvège), El Bilal Touré (Reims, France), Kalifa Coulibaly (FC Nantes, France), Lassine Sinayoko (AJ Auxerre, France).