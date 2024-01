CAN 2023 : le Sénégal impressionne face à la Gambie

Pour son entrée en lice, le tenant du titre, le Sénégal, n’a pas tremblé avec une victoire nette (3-0) face à la Gambie. Les Lions confirment qu’ils sont encore favoris pour le sacre final.

Il était attendu et débutait officiellement sa CAN ce lundi dans une chaleur étouffante. Le Sénégal, tenant du titre, affrontait la Gambie dans la ville de Yamoussoukro. Une rencontre pas si simple à gérer pour les hommes d’Aliou Cissé surtout dans des conditions climatiques difficiles. A 14h, au moment du coup d’envoi, il faisait 34 degrés avec un grand taux d’humidité. Qu’importe, les Lions voulaient défendre leur titre et se présentaient avec une composition assez séduisante où l’on retrouvait logiquement Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Ismaila Sarr ou encore Edouard Mendy et Abdou Diallo. Du côté de la Gambie, le coach Tom Saintfiet alignait sa star Musa Barrow.

Comme pour la Côte d’Ivoire ou encore l’Égypte, le Sénégal réussissait à rapidement ouvrir le score dans cette rencontre. Et c’est un visage connu de la Ligue 1 qui ouvrait son compteur but. Titulaire en sélection malgré ses 4 mois de suspension avec l’OM, Pape Gueye trompait le portier gambien. Il profitait d’un excellent service de Sadio Mané pour assurer un plat du pied imparable (1-0, 4e). De quoi parfaitement lancer les siens alors que la Gambie, qui avait montré de belles choses ces derniers mois en Afrique, semblait en difficultés. Peu avant la demi-heure de jeu, les diffuseurs de la rencontre rencontraient une grosse panne satellite liée à des intempéries. Résultat, impossible de suivre le match partout dans le monde à la télévision, sauf au stade bien sûr. Pendant cette coupure (qui a duré jusqu’à la mi-temps), le Sénégal avait laissé le ballon à la Gambie et gérait tranquillement son avance en se montrant toujours dangereux sur les coups de pied arrêtés.

Lamine Camara régale

Mais le match basculait juste avant la pause justement. Le milieu Ebo Adams était coupable d’une grosse semelle sur Lamine Camara. Après intervention du VAR, l’arbitre du match décidait de mettre un carton rouge à l’international gambien. Un énorme coup dur pour la Gambie qui allait donc passer plus de 45 minutes en infériorité numérique dans des conditions difficiles. Et forcément, cela rendait la tâche impossible, car le Sénégal, déjà au dessus, en profitait directement au retour des vestiaires. C’est le Messin Lamine Camara qui faisait le break d’une belle frappe (2-0, 52e) et qui offrait définitivement les trois points à son équipe.

Car la formation d’Aliou Cissé gérait sans trembler son avantage. Le sélectionneur se permettait même de faire rapidement souffler son groupe en faisant entrer Pathé Ciss, Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. De quoi illustrer l’effectif XXL sénégalais dans cette CAN. Ndiaye s’illustrait d’ailleurs en réalisant un joli numéro pour servir Lamine Camara qui envoyait un missile dans la lucarne de Gaye (3-0, 87e) depuis l’extérieur de la surface. Un but somptueux qui devrait terminer dans les meilleures réalisations de la compétition. Le score ne bougera plus. Le Sénégal déroule donc sans forcer face à la Gambie et confirme son statut de favori de cette CAN. La Gambie manque complètement son entrée en lice et devra impérativement faire un résultat lors de la prochaine journée pour avoir une chance de se qualifier au deuxième tour.

